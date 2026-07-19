Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương bạc Olympic Sinh học Quốc tế

Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương bạc tại Olympic Sinh học Quốc tế 2026, trong đó có 3 học sinh nằm trong nhóm huy chương bạc có điểm cao nhất.

Các học sinh đội tuyển Olympic Sinh học Quốc tế. Ảnh: Moet.

Bộ GD&ĐT cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành 4 huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) 2026 với cả 4 thành viên đều đạt huy chương bạc. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất tại kỳ thi.

Bốn học sinh đoạt huy chương gồm Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thành An (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Lương Thái Duy (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Đáng chú ý, 3 trong số 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 thí sinh đạt huy chương bạc có điểm số cao nhất. Nhờ đó, tổng điểm của đội tuyển tiếp tục đưa Việt Nam giữ vững vị trí trong top 8 đoàn tham dự.

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế được đánh giá là một trong những kỳ thi khoa học tự nhiên toàn diện và có tính học thuật cao nhất dành cho học sinh THPT trên thế giới. Thí sinh không chỉ cần kiến thức chuyên sâu về sinh học mà còn phải vận dụng toán học, vật lý, hóa học, khoa học môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm ở nhiều cấp độ, từ phân tử đến hệ sinh thái.

IBO lần thứ 37 diễn ra tại Vilnius, thủ đô Lithuania, từ ngày 12-19/7. Kỳ thi lần này quy tụ 86 đoàn đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 đoàn quan sát viên, cùng gần 300 thí sinh.

Các thí sinh trải qua hai ngày thi chính thức gồm hai bài thi lý thuyết, mỗi bài kéo dài 180 phút, và bốn bài thi thực hành, mỗi bài 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết gồm 100 câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề thực tiễn toàn cầu như ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở người.

Phần thi thực hành bao gồm bốn lĩnh vực hóa sinh và sinh học phân tử; sinh lý người và động vật; giải phẫu, hệ thống học động vật; sinh học máy tính thực vật. Nội dung thi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức liên ngành cùng kỹ năng thực nghiệm, từ phân tích gene và protein, nghiên cứu dược lý, vi phẫu, phân loại sinh vật đến ứng dụng công cụ tính toán trong nghiên cứu cây trồng và nông nghiệp.

Bộ GD&ĐT cho biết thành tích 4 huy chương bạc tại IBO 2026 tiếp tục nối dài chuỗi kết quả nổi bật của các đội tuyển học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu cũng như quá trình hội nhập với chuẩn đánh giá quốc tế.