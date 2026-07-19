Việt Nam dẫn đầu thế giới tại Olympic Hóa học Quốc tế 2026

Đội tuyển Việt Nam lập thành tích ấn tượng tại Olympic Hóa học Quốc tế 2026 khi cả 4 thành viên đều giành HCV, đồng hạng nhất thế giới với Trung Quốc và Ấn Độ về số HCV.

Các học sinh tham gia Olympic Hóa học Quốc tế 2026. Ảnh: Moet.

Đội tuyển Việt Nam vừa lập thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) khi cả 4 thành viên đều giành huy chương vàng. Với thành tích này, Việt Nam đồng hạng nhất thế giới về số lượng huy chương vàng cùng Trung Quốc và Ấn Độ.

Bốn học sinh đoạt huy chương vàng gồm Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Đinh Xuân Phúc (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Bộ GD&ĐT cho biết kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia dẫn đầu tại Olympic Hóa học Quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong nhiều năm qua.

Trong giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 huy chương vàng và 3 huy chương bạc trên tổng số 28 lượt thí sinh tham dự, thuộc nhóm những đoàn có thành tích nổi bật nhất của kỳ thi.

IChO 2026 diễn ra tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 10 đến 19/7, quy tụ 368 học sinh đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 giờ, nhằm đánh giá toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và kỹ năng thực nghiệm hóa học.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với nhiều lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu như sản xuất amoniac, hóa học hạt nhân và tái sử dụng CO₂.

Bên cạnh việc kiểm tra kiến thức, đề thi còn chú trọng đánh giá năng lực vận dụng hóa học để lý giải các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

Thí sinh cũng phải phân tích, xử lý thông tin, xây dựng lập luận khoa học và đề xuất cách giải quyết các vấn đề dưới góc độ hóa học, qua đó thể hiện khả năng tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bộ GD&ĐT nhận định thành tích tại IChO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành giáo dục, đồng thời góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ.