Việt Nam vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, vào top 7 thế giới.

Đoàn học sinh Việt Nam tại IPhO 2026. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2026 có 5 học sinh. Cả 5 em đều đoạt huy chương, với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Cụ thể, 4 học sinh giành huy chương vàng gồm Vũ Nguyên Nguyên (lớp 11, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Nhật Minh (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạ Ngọc Minh (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình).

Học sinh đoạt huy chương bạc là em Lê Duy Khánh (lớp 11, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Theo Bộ GD&ĐT, đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Tuy số huy chương bằng năm 2017 (4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc), lần đầu tiên Việt Nam có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết. Đáng chú ý, hai học sinh này đều là học sinh lớp 11.

"Kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc, đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học", Bộ GD&ĐT nhận định.

Bên cạnh đó, bộ thấy rằng việc 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 còn cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lý Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4-12/7, với sự tham gia của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lý thuyết và thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.