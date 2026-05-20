Việt Nam thắng lớn tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

Đội tuyển Việt Nam giành 6/6 huy chương tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2026, xếp nhì toàn đoàn và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Sáu học sinh Việt Nam tham dự APIO 2026. Ảnh: Moet.

Ngày 20/5, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Cụ thể, cả 6 học sinh Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam xuất sắc xếp thứ 2 toàn đoàn, đồng hạng với Nhật Bản, chỉ sau Nga. Việt Nam cũng tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Hai học sinh giành huy chương vàng là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, cùng là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đáng chú ý, em Nguyễn Hữu Tuấn xếp hạng 6 chung cuộc, còn em Nguyễn Bùi Đức Dũng đứng ở vị trí thứ 11.

Bốn học sinh giành huy chương bạc gồm: Nguyễn Khánh Phúc (lớp 10, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình); Thái Văn Gia Kiên (lớp 12, trường THPT chuyên Hà Tĩnh); Đặng Huy Hậu (lớp 11, trường THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng); Lê Phạm Duy Khoa (lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Từ kết quả APIO 2026, 4 thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Kỳ thi APIO lần thứ 20 diễn ra từ ngày 9 đến 10/5/2026 với sự tham gia của 37 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng, 1.043 thí sinh dự thi, trong đó có 187 thí sinh được xét giải. Ban tổ chức trao 16 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 93 huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi gồm 15 học sinh, thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Theo quy định của ban tổ chức APIO, mỗi quốc gia chỉ được chọn 6 thí sinh có điểm cao nhất để tham gia xét giải.

Bộ GD&ĐT cho biết đề thi năm nay được đánh giá khó và có tính đổi mới cao với 2/3 số bài thuộc dạng mới, đòi hỏi thí sinh có tư duy linh hoạt và khả năng sáng tạo trong cách tiếp cận.

Theo Bộ GD&ĐT, thành tích của đội tuyển tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông cũng như hiệu quả trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả tại các kỳ Olympic Tin học quốc tế và khu vực trong nhiều năm qua cũng cho thấy học sinh Việt Nam có năng khiếu và tư duy khoa học máy tính thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.