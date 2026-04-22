Học sinh Việt đứng thứ 2 tại Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev

Đoàn học sinh dự thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev 2026 đoạt 2 huy chương vàng và hai huy chương bạc. Trong đó, một em xếp thứ hai toàn kỳ thi.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev 2026. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra tối 22/4. Danh sách học sinh đoạt huy chương bao gồm:

Em Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, đoạt huy chương vàng, xếp thứ 2 toàn kỳ thi;

Em Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; đoạt huy chương vàng, xếp thứ 11;

Em Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt huy chương bạc, xếp thứ 24;

Em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, đoạt huy chương bạc, xếp thứ 29.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 23/4 tại Moscow, Liên bang Nga; với sự tham gia của 37 quốc gia. Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự.

Kỳ thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga, do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức.

IMChO cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông. IMChO kế thừa truyền thống từ kỳ thi Olympic Hóa học toàn Liên bang Xô viết, duy trì từ năm 1967.

Năm 2026, kỳ thi được tổ chức qua 3 vòng, thi trong 3 ngày, gồm hai vòng thi lý thuyết và một vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao. Vì vậy, cùng với IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự, với tỷ lệ huy chương vàng - bạc - đồng là 1:2:3.

Bộ GD&ĐT đánh giá thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

"Kết quả này đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét và hướng đi đúng đắn của Bộ GD&ĐT trong việc đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá các kỳ thi học thuật uy tín. Qua đó mở rộng cơ hội để nhiều học sinh xuất sắc, được tuyển chọn qua các vòng thi chính thức do bộ tổ chức, được tham gia, cọ xát và phát triển ở môi trường quốc tế", Bộ GD&ĐT cho biết.

Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO được Bộ GD&ĐT giao trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.