Tin nhắn khiến ngành giáo dục Hong Kong phải xin lỗi

Tin nhắn thông báo kết quả phân trường tiểu học bị gửi sớm một ngày khiến phụ huynh Hong Kong (Trung Quốc) hoang mang. Ngành giáo dục phải lên tiếng xin lỗi về vấn đề này.

Cục Giáo dục Hong Kong phải xin lỗi vì sự cố tuyển sinh. Ảnh: Medium.

Cục trưởng Giáo dục Hong Kong Christine Choi Yuk-lin mới đây đã lên tiếng xin lỗi sau khi hàng loạt phụ huynh nhận được tin nhắn SMS thông báo kết quả phân bổ trường tiểu học cho con em sớm hơn một ngày so với lịch công bố chính thức.

Theo SCMP, sự cố khiến nhiều phụ huynh hoang mang, buộc ngành giáo dục phải khẩn trương rà soát hệ thống và trấn an dư luận rằng kết quả công bố vào sáng 3/6 mới là kết quả cuối cùng.

Theo Cục Giáo dục Hong Kong, kết quả phân bổ vào lớp 1 vốn dự kiến được công bố vào ngày 3/6 đã bị gửi sớm qua SMS vào ngày 2/6 do lỗi trong cấu hình vận hành của hệ thống. Một số phụ huynh cho biết các thông tin về nguyện vọng, tên trường và mã hồ sơ đều chính xác, nhưng năm hiển thị trong tin nhắn lại bị ghi sai.

Sự cố khiến đường dây nóng của Cục Giáo dục nhận lượng lớn cuộc gọi yêu cầu xác minh thông tin. Trước những lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc tấn công mạng, cơ quan này khẳng định hệ thống không bị xâm nhập và dữ liệu học sinh vẫn được bảo vệ an toàn.

Phụ huynh tại Hong Kong nộp hồ sơ lớp 1 cho con. Ảnh: SCMP.

Sau khi phát hiện lỗi, Cục Giáo dục đã tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống, đồng thời thành lập tổ xử lý khủng hoảng để rà soát quy trình vận hành và cơ chế gửi thông báo. Cơ quan này cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện lỗi do con người hoặc hệ thống, đồng thời nâng cấp quy trình giám sát nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.

“Thay mặt Cục Giáo dục, tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà phụ huynh gặp phải do việc gửi sai thông báo SMS về kết quả phân bổ vào lớp Một ngày hôm nay”, Cục trưởng Christine Choi Yuk-lin cho biết, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ kết quả phân bổ chính thức trên toàn Hong Kong vẫn sẽ được công bố theo kế hoạch vào lúc 7h30 sáng 3/6 và sự cố không làm thay đổi kết quả cuối cùng.

Cục Giáo dục cũng gửi tin nhắn đính chính, yêu cầu phụ huynh bỏ qua thông báo trước đó và không vội liên hệ với các trường học. Theo giới chức ngành giáo dục, sự cố không liên quan đến an ninh mạng, không có dấu hiệu tấn công từ bên ngoài và không liên quan đến các nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Từ năm 2021, chính quyền Hong Kong bắt đầu sử dụng SMS để thông báo kết quả phân trường cho phụ huynh. Tuần trước, Cục Giáo dục cho biết khoảng 86% học sinh đăng ký vào các trường tiểu học công lập đã được phân vào một trong ba nguyện vọng hàng đầu, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, đại diện các trường nhận định cuộc cạnh tranh giành các suất tuyển sinh linh hoạt theo hình thức “door-knocking” (chủ động liên hệ hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường - PV) nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. Lý do là một số phụ huynh có con được phân vào trường nguyện vọng thứ hai vẫn có thể tìm cách giành một suất học tại ngôi trường mà họ mong muốn.