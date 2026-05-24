Việt Nam vào top 8 Olympic Vật lý châu Á

8/8 học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, vào top 8 ở kỳ thi năm nay.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2026. Ảnh: Moet.

Ngày 23/5, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin chính thức về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026), tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5 đến ngày 25/5.

Cả 8/8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Cụ thể như sau:

Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), đoạt huy chương bạc;

Em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoạt huy chương bạc;

Em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, đoạt huy chương bạc;

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình, đoạt huy chương bạc;

Em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, đoạt huy chương bạc;

Em Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình, đoạt huy chương bạc;

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, đoạt huy chương đồng;

Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, đoạt huy chương đồng.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APhO 2026 gồm hai ngày thi chính thức. Một ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực nghiệm, thời lượng làm bài thi của mỗi ngày thi là 5 giờ.

Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Bài thi lý thuyết gồm ba bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lý cơ bản với những ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại.

Bài thi thực hành gồm hai bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo. Bài thứ nhất về “đồng hồ nước”, yêu cầu thí sinh vận dụng cơ học chất lưu, kỹ năng đo đạc, xử lý số liệu và phân tích sai số.

Bài thứ hai sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để ước lượng điện trở chưa biết, qua đó kiểm tra khả năng thiết kế thí nghiệm, nhận diện sai số và xây dựng phương án đo đáng tin cậy.

Với kết quả nêu trên, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương (cùng Hàn Quốc 1, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga).

"Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh", theo Bộ GD&ĐT.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026 có 5/8 học sinh là học sinh lớp 11. Bộ GD&ĐT nhận định điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại APhO 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2026 và khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027.

Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại APhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm của các học sinh; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý trong thời gian qua.

Theo lịch của Ban Tổ chức, lễ bế mạc và trao giải APhO 2026 diễn ra ngày 24/5 tại Busan, Hàn Quốc.