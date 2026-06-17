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Giáo dục

Học sinh Đà Nẵng giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu

  • Thứ tư, 17/6/2026 10:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây là một trong những kỳ thi Vật lý quốc tế uy tín dành cho học sinh THPT, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới.

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Nguyễn Nhật Anh giành huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu.

Ngày 17/6, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) cho hay một học sinh trong trường đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026.

Học sinh đạt thành tích đáng tự hào này là em Nguyễn Nhật Anh, lớp A4K40 chuyên Vật lý.

Tham gia cuộc thi năm nay, Nhật Anh cùng 4 thành viên khác đại diện cho đội tuyển Việt Nam, gồm: Nguyễn Vũ Mạnh Khang - trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai); Lương Đức Gia Bảo - trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn - cùng học lớp 12, trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh).

Các em trải qua 2 phần thi lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ). Ngoài huy chương vàng của Nhật Anh, 4 thành viên còn lại cùng đoạt huy chương bạc.

EuPhO là một trong những kỳ thi Vật lý quốc tế uy tín dành cho học sinh THPT, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 16/6 tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Việt Nam có huy chương vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Đội tuyển Việt Nam giành một huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026, xếp thứ 7 trong số 45 quốc gia tham gia.

13:52 6/6/2026

https://tienphong.vn/hoc-sinh-da-nang-gianh-huy-chuong-vang-olympic-vat-ly-chau-au-post1851984.tpo

Thanh Hiền / Tiền Phong

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    08:59 24/5/2026 08:59 24/5/2026

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    8/8 học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, vào top 8 ở kỳ thi năm nay.

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