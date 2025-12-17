CEO McDonald’s: 'Đừng kỳ vọng sếp giúp bạn định hướng sự nghiệp'

Bài học kinh nghiệm khi bước vào thị trường lao động của ông Chris Kempczinski thu hút sự chú ý của dân mạng nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Chris Kempczinski đưa ra lời khuyên cho những người trẻ đang tìm kiếm, xây dựng sự nghiệp. Ảnh: New York Post.

CEO hãng thức ăn nhanh McDonald’s Chris Kempczinski mới đây đã gây chú ý khi chia sẻ những lời khuyên thẳng thắn về sự nghiệp dành cho người lao động trẻ.

Ngay từ đầu, CEO McDonald’s đã cảnh báo rằng lời khuyên của mình không nhằm mang tính an ủi. Ông nhấn mạnh rằng những đánh giá mà bạn từng nhận được ở môi trường làm việc có thể giúp ích cho sự nghiệp sau này.

Thông điệp này được ông Kempczinski chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội và sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Bài đăng đi kèm một clip, trong đó CEO của McDonald's kêu gọi người lao động từ bỏ kỳ vọng sếp, cố vấn hay doanh nghiệp sẽ thay họ định hình tương lai nghề nghiệp. Theo ông, sự thăng tiến phụ thuộc hết vào trách nhiệm và khả năng tự thúc đẩy bản thân.

"Bạn phải nhớ rằng không ai quan tâm đến sự nghiệp của bạn nhiều như chính bạn. Vì thế, bạn phải tự nắm bắt cơ hội và khiến mọi thứ xảy đến với mình", vị CEO nhấn mạnh.

Gia nhập McDonald’s từ năm 2015, ông Kempczinski từng giữ chức Chủ tịch McDonald’s Mỹ trước khi trở thành CEO. Website của công ty nêu rằng ông có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn hàng tiêu dùng lớn, trong đó có PepsiCo và Kraft Foods.

Theo New York Post, ông Kempczinski người chính thức đảm nhiệm vị trí CEO McDonald’s từ tháng 11/2019. Ông luôn thể hiện hình ảnh một lãnh đạo doanh nghiệp sẵn sàng đối thoại trực tiếp với thế hệ lao động trẻ - những người đang đối mặt với bất ổn, cạnh tranh gay gắt và áp lực lo âu nghề nghiệp.

Trên mạng xã hội, ông thường kết hợp góc nhìn điều hành với những chia sẻ cá nhân, xoay quanh các chủ đề như phát triển sự nghiệp, hội chứng kẻ mạo danh và tư duy lãnh đạo.

Tài khoản Instagram của ông Kempczinski đăng tải nhiều clip ngắn nhằm giải mã con đường thành công trong môi trường doanh nghiệp, xen kẽ là những nội dung nhẹ nhàng, giải trí.

Hiện, bài đăng chia sẻ về lời khuyên nghề nghiệp của CEO McDonald's đã nhận được hàng nghìn lượt thích và nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người đánh giá cao lời khuyên của vị lãnh đạo, nhưng cũng có người cho rằng quan điểm này không còn phù hợp với thế hệ trẻ.