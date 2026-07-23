Bí mật 13 năm của hành tinh Hồng bị phơi bày

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học phát hiện hành tinh Hồng ẩn chứa một thành phần hóa học khí quyển kỳ lạ.

Hình minh họa về hành tinh Hồng GJ504b và những đám mây muối được kính viễn vọng không gian JWST phát hiện. Ảnh: Robert Lea.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Northwestern (Mỹ) dẫn đầu, đăng trên tạp chí Astronomical Journal, cho thấy kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra mây muối trong bầu khí quyển của hành tinh Hồng (tên gọi chính thức là GJ504b).

Đây là bằng chứng đầu tiên chứng minh sự tồn tại của mây muối ở một thiên thể lạnh, xác nhận lý thuyết được các nhà khoa học đưa ra hơn 15 năm trước.

GJ504b được phát hiện năm 2013, cách Trái Đất 57 năm ánh sáng và quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời. Nặng gấp 25 lần Sao Mộc, khối lượng thiên thể này nằm ở ranh giới giữa hành tinh khổng lồ và sao lùn nâu, được các nhà khoa học gọi là "thiên thể đồng hành có khối lượng hành tinh".

Với độ tuổi từ 2,5 đến 4 tỷ năm, GJ504b đã nguội dần theo thời gian và hiện có nhiệt độ khoảng 290 độ C - thấp hơn nhiều so với mức 538-1.093 độ C của phần lớn các ngoại hành tinh được chụp ảnh trực tiếp.

Do nhiệt độ thấp và độ sáng quá mờ, dù mất nhiều đêm quan sát, các kính thiên văn mặt đất vẫn không thể phân tích được quang phổ của GJ504b. Trong khi đó, kính James Webb chỉ mất khoảng 2 giờ quan sát để ghi lại ánh sáng mờ nhạt này, sau đó dùng kỹ thuật xử lý dữ liệu loại bỏ độ chói từ ngôi sao chủ để thu về bảng quang phổ hoàn chỉnh.

Kết quả phân tích cho thấy khí quyển GJ504b chứa hơi nước, mê-tan, cacbon đi-ô-xít, amoniac cùng các nguyên tố nặng (kim loại). Khi đưa dữ liệu vào mô hình vật lý thiên văn, nhóm nghiên cứu nhận thấy các chỉ số khí quyển chỉ hợp lý khi có sự xuất hiện của mây muối - lớp mây che phủ các tầng khí quyển sâu hơn và làm thay đổi dải ánh sáng truyền tới kính James Webb.

Phát hiện này không chỉ mở ra phương pháp nghiên cứu các thiên thể lạnh và mờ trong vũ trụ mà còn là bước đệm để các nhà thiên văn học tiến tới phân tích những loại mây phức tạp hơn, như mây băng amoniac trên Sao Mộc.