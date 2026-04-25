Hành tinh 'dữ dội' nhất hệ Mặt Trời

Cách Mặt Trời hơn 30 lần so với Trái Đất, Sao Hải Vương chìm trong lạnh giá và bóng tối, đồng thời sở hữu những cơn gió mạnh nhất hệ Mặt Trời.

Nằm ở rìa xa nhất của Hệ Mặt Trời, Sao Hải Vương là một thế giới khắc nghiệt và gần như vô hình với mắt thường. Hành tinh này mất tới 165 năm Trái Đất để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời - quỹ đạo đầu tiên kể từ khi được phát hiện vào năm 1846 chỉ vừa kết thúc vào năm 2011.

Ở khoảng cách khổng lồ đó, ánh sáng trở nên yếu ớt, không gian chìm trong lạnh giá, còn khí quyển thì luôn bị khuấy đảo bởi những cơn gió siêu thanh dữ dội.

Sao Hải Vương là hành tinh xa và khắc nghiệt bậc nhất Hệ Mặt Trời. Ảnh: National Geographic.

Được tìm thấy bằng toán học

Hành trình khám phá Sao Hải Vương gắn liền với một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử khoa học, khi con người lần đầu tiên “nhìn thấy” một hành tinh bằng toán học trước khi quan sát được bằng kính thiên văn.

Từ thế kỷ 17, Galileo Galilei từng ghi lại một điểm sáng mà ông cho là ngôi sao cố định, nhưng thực chất đó chính là Sao Hải Vương. Vào đầu thế kỷ 19, các nhà thiên văn nhận thấy quỹ đạo của Sao Thiên Vương có những sai lệch khó giải thích theo các định luật đã biết. Điều này khiến họ đặt ra giả thuyết rằng có thể tồn tại một hành tinh chưa được phát đang tác động lực hấp dẫn và làm lệch quỹ đạo của nó.

Hai vành đai Adams và Le Verrier của Sao Hải Vương được đặt theo tên hai nhà khoa học nhằm ghi nhận đóng góp của họ trong việc dự đoán sự tồn tại của hành tinh này.

Từ đây, hai nhà khoa học Urbain Le Verrier (Pháp) và John Couch Adams (Anh) đã độc lập thực hiện các phép tính để xác định vị trí và khối lượng của hành tinh “vô hình” này. Le Verrier sau đó gửi kết quả dự đoán của mình tới Johann Galle tại Đài thiên văn Berlin. Vào đêm 23/9/1846, chỉ trong lần quan sát đầu tiên, Galle đã phát hiện Sao Hải Vương gần như đúng chính xác vị trí mà các phép tính đã chỉ ra.

Theo Space, Sao Hải Vương được hình thành từ tinh vân Mặt Trời nguyên thủy, khi các vật chất khí và băng dần tích tụ ở vùng ngoài cùng của Hệ Mặt Trời. Phần lõi tương đối lớn của hành tinh này đã hút được hydro và heli, nhưng không đủ khối lượng để phát triển thành một “gã khổng lồ” như Sao Mộc hay Sao Thổ.

Với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hành tinh này gần như không thể hỗ trợ sự sống. Nhiệt độ trung bình dao động quanh mức -214°C, khí quyển dày đặc nhưng thiếu oxy, không có bề mặt rắn và chịu áp suất cực lớn. Những yếu tố này khiến Sao Hải Vương trở thành một môi trường hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ dạng sống nào mà con người từng biết đến.

Hành tinh khắc nghiệt

Điều khiến Sao Hải Vương thực sự nổi bật chính là thời tiết cực đoan. Theo Nasa Science, đây là hành tinh có những cơn gió mạnh nhất trong Hệ Mặt Trời, với tốc độ có thể lên tới khoảng 2.100 km/h - nhanh gấp ba lần gió trên Sao Mộc và gấp chín lần so với những cơn gió mạnh nhất từng ghi nhận trên Trái Đất. Những luồng gió này liên tục cuốn theo các đám mây methane đóng băng, tạo nên các hệ thống bão khổng lồ và biến động không ngừng.

Năm 1989, tàu Voyager 2 đã ghi nhận một cơn bão lớn hình bầu dục tối màu, được gọi là “Vết Tối Lớn”, có kích thước gần bằng Trái Đất. Tuy nhiên, khác với “Vết Đỏ Lớn” trên Sao Mộc tồn tại hàng trăm năm, các cơn bão trên Sao Hải Vương lại có vòng đời ngắn hơn, thường hình thành rồi biến mất chỉ sau vài năm.

Các hệ thống xoáy nghịch với gió thổi ngược chiều trong vùng áp suất cao xuất hiện theo chu kỳ, khiến khí quyển của hành tinh này luôn trong trạng thái chuyển động và biến đổi.

Năm 1989, Voyager 2 bay qua và lần đầu tiên ghi nhận trực tiếp các hiện tượng khí quyển trên Sao Hải Vương. Ảnh: Scinece Photo.

Thời tiết dữ dội trên Sao Hải Vương không chỉ đến từ năng lượng Mặt Trời mà còn được “nuôi” bởi nguồn nhiệt bên trong hành tinh. Dù nằm rất xa Mặt Trời, Sao Hải Vương lại phát ra nhiều nhiệt hơn lượng nhận được, tạo ra các dòng đối lưu mạnh trong khí quyển. Chính sự chênh lệch nhiệt độ này khiến các khối khí liên tục chuyển động, hình thành nên những cơn gió siêu thanh và bão lớn.

Không chỉ vậy, hành tinh này còn sở hữu một từ trường mạnh và biến động bất thường. Trục từ trường bị nghiêng đáng kể so với trục quay khiến từ quyển liên tục thay đổi theo từng vòng quay, tạo ra các vùng bức xạ không ổn định và khó dự đoán. Với cường độ mạnh gấp khoảng 27 lần Trái Đất, từ trường này góp phần khiến môi trường xung quanh trở nên khắc nghiệt hơn, đặc biệt đối với bất kỳ tàu thăm dò hay dạng sống nào nếu tồn tại.

Tổng thể, Sao Hải Vương không chỉ là hành tinh xa xôi nhất mà còn là một thế giới của những cực đoan, gồm lạnh giá, tối tăm. Chính sự kết hợp giữa khí quyển phức tạp, thời tiết dữ dội và các lực nội tại mạnh mẽ đã khiến hành tinh này trở thành một trong những nơi khắc nghiệt và bí ẩn nhất trong Hệ Mặt Trời.