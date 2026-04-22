Giám đốc Công an Hà Nội: Bảo vệ học sinh không dừng ở việc biết luật

Học sinh trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) tham gia chương trình Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn. Ảnh: Phương Lam.

Nội dung được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đưa ra tại chương trình Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn.

Theo ông Tùng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với sự chuyển đổi mạnh mẽ. Bên cạnh cơ hội, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp, từ bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, cho đến sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Do đó, việc bảo vệ học sinh không chỉ dừng ở việc các em biết luật, mà tiến tới hiểu luật, tự giác chấp hành pháp luật, nhắc nhở người khác tuân thủ các quy định và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: Phương Lam.

Nhận thức rõ trách nhiệm này, Công an TP Hà Nội cam kết đổi mới công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, chuyển tải các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thiết thực cho từng cấp học.

Thứ hai, Công an TP Hà Nội sẽ xây dựng thế trận an ninh học đường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, gia đình và nhà trường xây dựng các chương trình, kế hoạch, mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thứ ba, lực lượng công an sẽ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến học sinh, cũng như các hành vi lệch chuẩn của học sinh, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhắn nhủ học sinh rằng mỗi thế hệ đều có sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của các em là làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn. Để làm được điều đó, các em cần rèn luyện bản lĩnh vững vàng, giữ vững đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật.

"Hãy luôn ghi nhớ tri thức là sức mạnh, đạo đức là nền tảng, pháp luật chính là hành trang bảo vệ các cháu trên mọi chặng đường phát triển", giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ.

Ông Tùng cũng cho biết lực lượng Công an thành phố luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phản ánh của học sinh, phụ huynh về những biểu hiện mặt trái của xã hội; cam kết sẽ xử lý nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả mọi kiến nghị, phản ánh.

Học sinh nhập vai, sân khấu hóa các tình huống pháp luật gắn với đời sống học đường. Ảnh: Phương Lam.

Tiết học Gen Z - Tự hào Hà Nội, Sống chuẩn an toàn do Công an TP Hà Nội tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngừa vi phạm cho hơn 1,3 triệu học sinh, giáo viên tại 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Chương trình kết nối trực tiếp và trực tuyến, học sinh được đóng vai trong các tình huống giả định, giao lưu, đặt câu hỏi. Qua đó, các em biết cách nhận diện ma túy “núp bóng”, nói không với ma túy, thuốc lá điện tử, văn hóa giao thông, kỹ năng ứng xử với bạo lực học đường và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng.