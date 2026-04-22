Ai làm việc tại Apple?

Để trở thành nhân viên của Apple, nhân sự không chỉ cần bảng điểm đẹp hay tấm bằng đại học danh tiếng, mà còn phải sở hữu nền tảng STEM vững chắc, tư duy logic sắc bén.

Thông tin John Ternus được lựa chọn kế nhiệm Tim Cook tại Apple đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ toàn cầu. Sau hơn một thập kỷ điều hành, Tim Cook chuẩn bị rời ghế CEO, nhường lại vị trí cho một lãnh đạo xuất thân kỹ thuật.

Từ một kỹ sư phần cứng trở thành giám đốc điều hành, Ternus là minh chứng cho hệ thống tuyển chọn khắt khe của Apple, nơi những ứng viên sở hữu nền tảng STEM vững chắc, tư duy hệ thống và sự tỉ mỉ tuyệt đối mới có cơ hội trúng tuyển và thăng tiến lên những vị trí cao hơn.

Apple tuyển dụng ra sao?

Để trở thành một phần của Apple, ứng viên không chỉ cần giỏi, mà phải thuộc nhóm xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ngay từ vòng đầu tiên, Apple đã tìm kiếm những cá nhân có nền tảng STEM vững chắc, tư duy logic sắc bén và có thể theo đuổi một chi tiết nhỏ đến cùng cho đến khi đạt độ hoàn hảo.

Đây không phải là khẩu hiệu, mà là tiêu chuẩn thực tế đã định hình văn hóa công ty từ thời của Steve Jobs, người nổi tiếng với triết lý “sản phẩm phải hoàn hảo ngay cả ở những phần không ai nhìn thấy”.

Khi tuyển dụng, Apple ưu tiên những ứng viên có khả năng tư duy hệ thống, làm việc liên ngành và hiểu sản phẩm ở mức tổng thể.

Ví dụ, một kỹ sư phần cứng phải hiểu thiết kế công nghiệp, một nhà phát triển phần mềm phải nghĩ như người dùng, còn đội ngũ marketing phải đủ hiểu công nghệ để kể câu chuyện đúng. Chính sự giao thoa này khiến Apple khác biệt với nhiều tập đoàn công nghệ khác.

Nền tảng học vấn của nhân sự Apple thường gắn với các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật điện - điện tử, cơ khí, vật lý hoặc kinh doanh. Tuy nhiên, bằng cấp không phải yếu tố quyết định. Điều Apple thực sự tìm kiếm là khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy sáng tạo trong khuôn khổ kỹ thuật và đặc biệt là sự ám ảnh với chi tiết.

Reuters từng mô tả các lãnh đạo Apple là những người có thể tranh luận hàng giờ về một chi tiết nhỏ trong thiết kế. Đây cũng là biểu hiện của văn hóa cầu toàn đặc trưng tại doanh nghiệp này.

Quy trình tuyển dụng tại Apple phản ánh rõ điều đó. Cụ thể, ứng viên có thể phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn, từ kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu đến các câu hỏi tình huống nhằm đánh giá cách suy nghĩ. Không hiếm trường hợp ứng viên được yêu cầu giải quyết những bài toán thực tế liên quan trực tiếp sản phẩm, hoặc những câu đố kiểm tra IQ hóc búa, đòi hỏi khả năng suy luận nhạy bén.

Chính cách tuyển chọn nhân sự này đã giúp Apple duy trì đội ngũ tinh gọn nhưng hiệu quả, đủ sức tạo ra các sản phẩm có độ hoàn thiện cao trên quy mô hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm. Nói cách khác, Apple không tuyển người giỏi nhất theo nghĩa thông thường, mà tuyển những người phù hợp nhất với triết lý theo đuổi sự hoàn hảo.

Những cái tên quyền lực đứng sau Apple

Apple đi đến thành công như hiện tại là sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ điều hành, trong đó có giám đốc điều hành. Theo The Guardian, người kế nhiệm John Ternus cũng một “chiến binh” hơn 20 năm tại Apple.

Ternus tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Đại học Pennsylvania và được biết đến như một “product perfectionist” - người đặt sản phẩm và trải nghiệm lên trên công nghệ thuần túy.

Tim Cook sẽ rời vai trò giám đốc điều hành và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Ảnh: Reuters.

Trong mảng kỹ thuật phần cứng, chính John Ternus là người dẫn dắt suốt nhiều năm trước khi được bổ nhiệm làm CEO. Ông gia nhập Apple từ năm 2001, tham gia phát triển hàng loạt sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac và AirPods .

Đây là bộ phận quy tụ những kỹ sư hàng đầu thế giới, nơi yêu cầu kiến thức sâu về vật lý, khoa học vật liệu và điện tử, cùng khả năng làm việc với độ chính xác gần như tuyệt đối. Những kỹ sư tại đây không chỉ thiết kế sản phẩm mà còn phải đảm bảo chúng có thể sản xuất hàng loạt với chất lượng đồng nhất.

Không riêng giám đốc điều hành, bộ phận marketing toàn cầu do Greg Joswiak phụ trách cũng đóng vai trò định hình hình ảnh Apple. Joswiak là một ví dụ điển hình cho triết lý nhân sự của Apple. Ông xuất thân từ ngành kỹ thuật tại Đại học Michigan nhưng lại thành công trong lĩnh vực marketing.

Lùi về "hậu trường", bộ phận vận hành toàn cầu là xương sống của Apple, do Jeff Williams điều hành. Xuất thân là sinh viên cơ khí của Đại học North Carolina State và có bằng MBA của Đại học Duke, Williams là người đứng sau chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp của Apple.

Theo Reuters, ông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hệ thống sản xuất và logistics giúp Apple có thể tung ra hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm với độ chính xác cao . Đây là vị trí đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, quản trị và khả năng xử lý khủng hoảng, từ gián đoạn chuỗi cung ứng đến biến động địa chính trị.

Một trụ cột khác của Apple là mảng phần mềm, do Craig Federighi phụ trách. Sở hữu bằng cử nhân Kỹ thuật điện và bằng cử nhân, thạc sĩ Khoa học máy tính của Đại học California (Berkeley), Federighi là người đứng sau các hệ điều hành như iOS và macOS - “bộ não” của toàn bộ hệ sinh thái Apple. Công việc tại đây đòi hỏi trình độ lập trình cực cao, khả năng tối ưu hiệu năng và đảm bảo bảo mật ở quy mô hàng tỷ thiết bị.

Nhìn vào các vị trí cốt lõi này, có thể thấy Apple không chỉ là nơi hội tụ của những cá nhân xuất sắc, mà còn là môi trường đòi hỏi sự giao thoa giữa nhiều lĩnh vực. Từ CEO đến kỹ sư hay các chuyên gia tiếp thị, điểm chung vẫn là nền tảng học thuật vững vàng, tư duy hệ thống và coi trọng mọi chi tiết, dù là điều nhỏ nhất.