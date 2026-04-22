Những đêm mất điện thắp nến học bài của nữ sinh top 1% SAT thế giới

Từ những xấp tài liệu in dày “tính bằng cân”, những đêm thắp nến học bài khi mất điện, Trần Tuệ Mỹ đã đạt 1.580/1.600 điểm SAT, lọt top 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới.

Nữ sinh Trần Tuệ Mỹ, trường THPT chuyên Thái Bình.

Tuệ Mỹ chinh phục điểm tuyệt đối SAT trong lần thi hồi tháng 3 vừa qua, sau vài lần thi chưa như ý. “Khi nhận được kết quả, em chạy quanh nhà ăn mừng và điều đáng nhớ nhất là nhìn thấy niềm vui hiện lên rạng ngời trong ánh mắt của bố mẹ”, Mỹ tự hào.

Bão cũng thắp nến học bài

Chia sẻ với PV, nữ sinh nhấn mạnh với em, SAT không chỉ là một thang điểm để xét tuyển đại học, mà là một phép thử cho giới hạn của chính mình. Bởi em là học sinh chuyên Văn, từng đứng trước những định kiến: Người học Văn chỉ gắn với cảm xúc và sự ghi nhớ.

Vì thế, em chọn chinh phục SAT để xem mình có thể đi xa đến đâu khi bước ra khỏi vùng an toàn. Quá trình đó khiến em nhận ra rằng ranh giới giữa các lĩnh vực thực chất chỉ là cách con người phân loại tri thức; còn tư duy thì luôn là một chỉnh thể, nơi con số cũng có ngôn ngữ, và ngôn ngữ cũng mang logic riêng của nó.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ chịu nhưng chính áp lực và va chạm với những điều mới mẻ lại khiến em trưởng thành hơn.

Tháng 3/2024, Tuệ Mỹ bắt đầu học IELTS. Không giáo viên, không trung tâm, phương pháp của em là chăm “cày” phim, nghe nhạc, đọc sách tiếng Anh mỗi ngày và đặt mục tiêu đạt 8.0. Sau một năm, nữ sinh đạt 7.5 IELTS, một kết quả khá ổn nhưng bản thân chưa hài lòng.

Không dừng lại, mùa hè 2025, Mỹ quyết định thử sức với SAT. Ban đầu, em tham gia một khóa học trực tuyến và nhanh chóng nhận ra không phù hợp. Một lần nữa, em quay về con đường quen thuộc là tự học. Tài liệu đắt đỏ, em tìm bản miễn phí trên mạng, in thành từng xấp dày. Có lần nhiều đến mức bố phải chạy xe đến chở về. “Kiến thức của em chắc phải tính bằng cân”, em nói vui.

Trước khi đạt 1580 điểm, lọt top 1%, Tuệ Mỹ từng 2 lần thi và đạt mức 1.450 đến 1.490. Đã có lúc mệt mỏi, muốn dừng lại ở mốc điểm đó nhưng được gia đình động viên, em đã chọn thử thêm một lần nữa và đạt được mức điểm kỳ vọng.

Để chinh phục điểm cao ở SAT, ngoài tiếng Anh đòi hỏi thí sinh phải chắc chắn kiến thức Toán. Mỗi ngày, em kỷ luật bản thân nghiêm ngặt bằng cách dành 3-4 tiếng ngồi vào bàn học. Ngay cả những ngày mưa bão mất điện, em vẫn thắp nến học bài.

Và với em, kết quả không phải là “mốc dừng lại”, mà là một lời khẳng định rằng: Năng lực của mỗi người không nên bị giới hạn bởi định danh ban đầu, và việc học khi được nhìn đúng luôn là hành trình khai phá chính mình.

Học chuyên Văn giúp Mỹ có lợi thế khi ôn thi SAT.

Internet là “thư viện khổng lồ”

Là học sinh chuyên Văn, Mỹ luôn nhớ lời cô chủ nhiệm dặn học Văn không phải để tích lũy thật nhiều dẫn chứng, mà để rèn một cách nghĩ, cách đọc thế giới bằng sự tinh tế và đa chiều.

Việc thường xuyên đọc, phân tích và lý giải văn bản giúp em hình thành khả năng nắm bắt cấu trúc, sắc thái ngôn ngữ và ẩn ý, những yếu tố rất quan trọng trong phần Reading & Writing của SAT.

Hơn thế, học Văn rèn cho cô trò nhỏ thói quen đặt câu hỏi và nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, nên khi tiếp cận các dạng bài, nữ sinh không chỉ tìm đáp án đúng mà còn hiểu được logic phía sau. Văn học không trực tiếp “dạy” Mỹ giỏi SAT, nhưng lại âm thầm tạo nên nền tảng tư duy để em đạt kết quả cao.

Mỹ không dành sự yêu thích đặc biệt cho riêng một môn học nào, mà trân trọng cách mỗi môn học mở ra một lối tư duy riêng. Với em, việc học trước hết là hành trình không ngừng mở rộng chính mình. Học Văn giúp khám phá thế giới, để nhận ra cái đẹp không chỉ nằm trong chủ ý của người viết - người gieo trồng nên những đóa hoa ngôn từ mà còn hiện hữu trong chính hương sắc tự nhiên mà tác phẩm tỏa ra.

Trong khi đó, Toán rèn sự chặt chẽ của logic, buộc học sinh phải chỉn chu bằng suy nghĩ và cách giải chính xác đến từng bước, còn tiếng Anh mở ra một không gian ngôn ngữ khác để trải nghiệm và khám phá những nền văn hóa đa dạng, từ đó mở rộng tầm nhìn và cách nhìn nhận thế giới.

Tuệ Mỹ cho biết ở nơi em sinh sống chưa có nhiều trung tâm ngoại ngữ. Nhưng em cảm thấy may mắn khi biết tận dụng công nghệ và Internet, một “thư viện” có kiến thức vô tận, khiến khoảng cách địa lý không còn là rào cản tuyệt đối. Từ những bài giảng, tài liệu đến các nguồn luyện thi chất lượng, em có thể tiếp cận tri thức theo cách chủ động hơn bao giờ hết.

Vì thế, thử thách không còn là thiếu cơ hội, mà là cách em tận dụng cơ hội ấy đến đâu và đủ tỉnh táo để chọn lọc giữa một thế giới thông tin vừa phong phú vừa dễ gây nhiễu.

Cũng đã có lúc mệt mỏi, áp lực, cô bé giải tỏa bằng cách nghe nhạc, trượt patin, vẽ vời hoặc đi ngủ một giấc để “sạc” đầy năng lượng. Hay đôi khi, hạnh phúc của cô lại đơn giản như dành ít phút chăm chậu cây, chơi với chú chó nhỏ, những điều khiến lòng mình chậm lại giữa thế giới quá vội.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Mỹ cho biết em mong sẽ trúng tuyển vào ngôi trường đại học trong nước mà em hằng ao ước, đồng thời trở thành một phiên bản của chính mình với màu sắc riêng và tiếng nói riêng.

Theo em, để chạm tới điều đó, không chỉ cần đam mê và mục tiêu rõ ràng, mà còn phải có sự bền bỉ và kỷ luật đủ lớn để đi đến cùng. Suốt 12 năm liền, Tuệ Mỹ đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đồng thời được trường THPT chuyên Thái Bình vinh danh là học sinh có điểm SAT cao nhất của trường.

Với Tuệ Mỹ, 1.580 điểm SAT không chỉ là một con số đẹp trong hồ sơ học tập, mà còn là dấu mốc để em nhận ra rằng giới hạn của mỗi người nhiều khi không nằm ở khả năng, mà ở những ranh giới vô hình họ từng tự đặt ra cho chính mình.

Từ một học sinh chuyên Văn bước vào kỳ thi vốn được xem là sân chơi của tư duy logic, em chọn chứng minh rằng tri thức không nên bị chia cắt bởi những khuôn mẫu sẵn có. Sau hành trình ấy, điều em nhận được không chỉ là một thành tích đáng nhớ, mà còn là niềm tin rằng với đủ đam mê, kỷ luật và bền bỉ, mỗi người đều có thể đi xa hơn những gì mình từng nghĩ.