Lời khai của nghi phạm vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan

Lời khai ban đầu của hai nghi phạm trong vụ án khiến 5 người thiệt mạng tại tỉnh Chonburi (Thái Lan) đã hé lộ cách nhóm này tiếp cận các nạn nhân cũng như động cơ gây án.

Cảnh sát bắt nghi phạm trong vụ sát hại hai chị em người Nga. Ảnh: Thai PBS.

Ngày 31/7, cảnh sát Thái Lan bắt và thẩm vấn hai người đàn ông tại tỉnh Sa Kaeo liên quan cái chết của hai chị em người Nga.

Từ lời khai ban đầu của Thana "Pong" Kerdthong, 43 tuổi, và Thongchai "Thong" Srinil, 39 tuổi, cơ quan điều tra xác định nhóm này liên quan vụ sát hại một gia đình ba người, theo Khaosod.

Theo lời khai của Thong, anh ta và Pong tình cờ gặp hai chị em người Nga Diana Nazimova, 22 tuổi, và Roman Nazimova, 17 tuổi, khi họ dừng xe máy bên đường. Cả hai sau đó giả danh cảnh sát để kiểm tra giấy tờ, khống chế các nạn nhân rồi đưa vào một khu rừng.

Lời khai của hai nghi phạm có nhiều điểm mâu thuẫn. Thong khai Pong là người nổ súng sát hại hai nạn nhân rồi chôn thi thể gần núi Khao Chi Chan. Trong khi đó, Pong thừa nhận bắn Roman nhưng khai Diana tử vong sau khi bị đánh trong lúc giằng co. Pong cũng phủ nhận việc hai nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Pong và Thong bị lực lượng chức năng bắt hôm 31/7. Ảnh: Nation.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Roman bị thương do đạn bắn, còn Diana có dấu hiệu bị hành hung. Cảnh sát cho biết chưa phát hiện bằng chứng ban đầu về hành vi xâm hại tình dục.

Các nghi phạm khai đã cất giấu chiếc xe máy của hai nạn nhân, sau đó tháo rời để bán một số bộ phận. Tuy nhiên, khi vụ mất tích thu hút sự chú ý của dư luận, những bộ phận còn lại của chiếc xe đã bị đem chôn nhằm phi tang.

Trong quá trình thẩm vấn, Thong cũng khai nhóm của mình có liên quan vụ mất tích của một gia đình ba người Thái Lan xảy ra vào giữa tháng 6. Nạn nhân gồm ông Wichian, 53 tuổi, bà Chantana, 50 tuổi, và con gái Nichapha, 18 tuổi. Thi thể của cả ba sau đó được phát hiện bị chôn trong một vườn dừa, gần nơi tìm thấy hai chị em người Nga.

Thong khai rằng nhóm gồm bốn người là Thong, Pong, Ball và một đồng phạm khác đã đến nhà các nạn nhân vào đêm khuya. Họ giả danh cảnh sát, khống chế hai vợ chồng rồi bắt giữ cô con gái khi cô vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi. Cả ba sau đó bị đưa đi bằng chính chiếc xe bán tải của gia đình.

Các nghi phạm khai rằng sau khi sát hại cả gia đình, nhóm này đã lấy chiếc xe bán tải và điện thoại di động của các nạn nhân. Pong và Thong cũng khai rằng chiếc xe được định dùng để vận chuyển ma túy, nhưng cảnh sát cho biết thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Pong thừa nhận tham gia vụ án và khai 3 người còn lại là đồng phạm. Trong khi đó, Thong nói anh ta chỉ làm theo vì lo sợ Pong sẽ gây hại cho gia đình mình.

Tờ Nation dẫn lời Trung tướng cảnh sát Chatchai Surachetphong, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 2, rằng "nhiều nội dung trong lời khai của các nghi phạm phù hợp với chứng cứ thu thập được và hướng điều tra".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cảnh sát "chưa chấp nhận toàn bộ lời khai" và sẽ tiếp tục đối chiếu với kết quả giám định pháp y cũng như các chứng cứ khác, đồng thời truy bắt hai nghi phạm còn lại.