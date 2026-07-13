Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha hứng chỉ trích sau bình luận về tuyển Pháp

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy bị chỉ trích kịch liệt vì bình luận rằng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 “không có cầu thủ nào là người Pháp”.

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hứng chỉ trích sau bài viết đăng trên báo điện tử El Debate ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đang vấp phải chỉ trích phân biệt chủng tộc sau khi ông viết trong một bài bình luận về World Cup rằng đội tuyển quốc gia Pháp “không có cầu thủ nào là người Pháp”, theo Guardian.

Ông Rajoy, người giữ cương vị thủ tướng từ năm 2011 đến 2018, đã đề cập đến cuộc đối đầu sắp tới giữa Tây Ban Nha và Pháp ở bán kết World Cup 2026 trong một bài viết đăng trên báo điện tử El Debate hôm 10/7.

“Cần nhớ rằng Pháp đã hai lần vô địch thế giới và là á quân ở kỳ World Cup gần nhất. Họ đã thắng mọi trận đấu tại World Cup lần này và hiện đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng sở hữu một đội hình đẳng cấp. Tuy nhiên, họ không có cầu thủ nào là người Pháp. Dù vậy, họ đang chơi rất hay và sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm”, ông viết.

Bài viết của ông Rajoy vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng đương nhiệm Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

“Vẫn có những người đánh giá một cá nhân thuộc về một quốc gia hay không dựa trên họ, nơi sinh hoặc màu da của người đó. Nhưng cũng có những người đánh giá điều đó bằng gốc rễ của chúng ta ở một đất nước và bằng mong muốn đóng góp cho đất nước ấy: chơi bóng đá, chăm sóc người cao tuổi hay mở doanh nghiệp”, ông Sánchez viết trên mạng xã hội X.

“Tây Ban Nha thuộc về những ai yêu và cống hiến cho đất nước này, chứ không phải những người làm hoen ố hình ảnh của nó bằng những phát ngôn bài ngoại”, Thủ tướng Sánchez nói.

Đội tuyển Pháp trong trận đấu với Paraguay ở vòng 1/8 FIFA World Cup 2026 trên sân Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Bài viết của ông Rajoy cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Pháp.

“Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều đó hoàn toàn không phản ánh bản chất của nước Pháp. Pháp là một quốc gia đa dạng, nơi mọi người đều có thể phát triển và tìm thấy vị trí của mình”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nói với kênh truyền hình BFMTV hôm 12/7.

Ông Olivier Faure, lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp, khẳng định đội tuyển quốc gia Pháp chỉ bao gồm các công dân Pháp.

“Nước Pháp không phải là một quốc gia được định nghĩa bởi sắc tộc; nước Pháp không có màu da hay tôn giáo. Đó là một quốc gia chính trị được gắn kết bởi lý tưởng cộng hòa - điều khiến phe cực hữu mang tư tưởng phân biệt chủng tộc khó chịu”, ông viết trên X.

Ông Fabien Roussel, lãnh đạo đảng Cộng sản Pháp, lên án ông Rajoy và cho rằng những phát biểu của cựu thủ tướng gợi nhớ đến lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc của Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla. Bà Amarilla từng gọi tiền đạo Kylian Mbappé là “một người Cameroon bị thực dân hóa, đang tuyệt vọng tìm cách tự nhận mình là người Pháp”.