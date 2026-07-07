Mbappe chỉ trích nghị sĩ Paraguay sau phát ngôn miệt thị

Kylian Mbappe đã lên tiếng về những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào anh từ một nữ nghị sĩ Paraguay.

Tiền đạo Kylian Mbappe (phải) trong trận đấu với đội tuyển Paraguay tại Sân vận động Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/7, tiền đạo Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp đã chỉ trích thượng nghị sĩ Paraguay - bà Celeste Amarilla sau khi bà có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào anh, theo hãng tin Reuters.

Mbappe đã lên tiếng phản hồi sau khi bà Amarilla có những lời lẽ công kích nhắm vào anh, ngay sau trận đấu Pháp thắng Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội FIFA World Cup 2026.

Trên mạng xã hội X, Mbappe viết: “Bà Celeste Amarilla, bà là một người phụ nữ đáng lên án và không xứng đáng với cương vị của mình”.

"Bà không đại diện cho Paraguay, một đất nước đã thi đấu đầy đam mê và danh dự trong suốt giải đấu. Chính thái độ thiếu nhận thức cùng sự phân biệt chủng tộc của bà đã khiến mọi người không còn nhớ đến nỗ lực lịch sử mà đội tuyển Paraguay đã thể hiện tại kỳ World Cup này", đội trưởng tuyển Pháp chia sẻ thêm.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà gọi anh là "một người Cameroon bị thực dân hóa luôn giả vờ mình là người Pháp, cay cú, mới giàu, ngạo mạn và xấu xí", đồng thời cho rằng nam cầu thủ "sợ chết khiếp" trong trận đấu.

Những phát ngôn này đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Pháp. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari lên án đây là những lời lẽ “đáng hổ thẹn và càng không thể chấp nhận khi chúng xuất phát từ một chính trị gia”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án “những cuộc tấn công mang tính phân biệt chủng tộc” nhằm vào đội trưởng tuyển Pháp.

“Tổng thống Cộng hòa Pháp luôn sát cánh cùng Kylian Mbappe và đội tuyển Pháp trước những cuộc tấn công nhằm vào đội trưởng của Les Bleus”, Điện Élysée cho biết. Điện Élysée cũng cho biết tổng thống Paraguay đã gửi thư tới tổng thống Pháp để lên án những phát ngôn trên. Bộ Ngoại giao Paraguay cũng đã đưa ra tuyên bố lên án tương tự.

Mbappe, có cha là người gốc Cameroon trước khi định cư tại Pháp, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ chấm phạt đền trong hiệp hai, đưa đội tuyển Pháp vào tứ kết.