Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Bên trong máy bay riêng 81 triệu USD đưa Ronaldo về nhà hậu World Cup

  • Thứ năm, 9/7/2026 15:36 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sau khi máy bay chở đội tuyển Bồ Đào Nha hạ cánh Lisbon, Ronaldo di chuyển sang chuyên cơ riêng để về nhà. Máy bay như một "căn hộ trên không" với giá trị khoảng 81 triệu USD.

Ronaldo, chuyen co anh 1

Ngày 8/7, Cristiano Ronaldo rời Mỹ sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026. Video do beIN Sports đăng tải ghi lại cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha lên máy bay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo SIC Notícias, sau khi cùng đội tuyển trở về Lisbon (Bồ Đào Nha), Ronaldo chuyển sang chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500 để về nhà. Ảnh: @sicnoticias.
Ronaldo, chuyen co anh 2

Chiếc Bombardier Global Express 6500 mang logo CR7 được Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển từ năm 2024. Phiên bản cá nhân hóa của nam cầu thủ được cho có giá khoảng 61 triệu bảng Anh (tương đương 81 triệu USD). Ảnh: Daily Mail.
Ronaldo, chuyen co anh 3Ronaldo, chuyen co anh 4

Bombardier Global Express 6500 là dòng máy bay phản lực đường dài có thể bay liên tục hơn 18 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, với tầm bay khoảng 6.600 hải lý (hơn 12.200 km), đủ để thực hiện nhiều chặng bay xuyên lục địa. Máy bay sử dụng động cơ Rolls-Royce, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 0,90 và được trang bị công nghệ cánh Smooth Flex Wing, giúp giảm rung lắc khi gặp nhiễu động. Ảnh: Georgina Rodríguez/Instagram.

Ronaldo, chuyen co anh 5Ronaldo, chuyen co anh 6

Theo các hình ảnh được Ronaldo và vợ sắp cưới Georgina Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình thường xuyên sử dụng chiếc chuyên cơ này trong các chuyến công tác, nghỉ dưỡng và tham dự sự kiện vòng quanh thế giới. Ảnh: Georgina Rodríguez/Instagram.

Ronaldo, chuyen co anh 7

Khoang nội thất của Bombardier Global Express 6500 được thiết kế như một "căn hộ trên không", với khu vực tiếp khách, không gian ăn uống, phòng ngủ, bếp, phòng tắm riêng, tủ quần áo và khoang hành lý tách biệt. Máy bay cũng được trang bị Internet tốc độ cao phục vụ làm việc và nghỉ ngơi trong suốt chuyến bay. Ảnh: Bombardier.
Ronaldo, chuyen co anh 8

Hệ thống giải trí trên máy bay gồm các màn hình tivi 4K Ultra HD, khả năng phát nhạc không dây và các đế sạc không dây cho thiết bị điện tử. Máy bay cũng có phòng tắm rộng với gương, bồn rửa và khu vực thay đồ. Ảnh: Bombardier.
Ronaldo, chuyen co anh 9

Máy bay đặc biệt sử dụng ghế Nuage Zero Gravity - thiết kế độc quyền của Bombardier nhằm tăng sự thoải mái trên các chuyến bay dài. Ảnh: Bombardier.
Ronaldo, chuyen co anh 10Ronaldo, chuyen co anh 11Ronaldo, chuyen co anh 12Ronaldo, chuyen co anh 13

Ronaldo cho biết chuyên cơ là khoản đầu tư đắt giá nhất anh từng thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, siêu sao người Bồ Đào Nha nói anh không thể sử dụng các chuyến bay thương mại vì luôn bị người hâm mộ vây quanh tại sân bay. "Thứ đắt nhất tôi từng mua là máy bay. Tôi cần máy bay vì tôi không phải một người bình thường", anh nói. Ảnh: Bombardier.

Yamal ôm lấy Ronaldo Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.

Thất bại trước Tây Ban Nha trên sân Dallas khép lại hành trình 6 kỳ World Cup của Ronaldo ở tuổi 41, đồng thời chấm dứt giấc mơ chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của anh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Bồ Đào Nha tiến đến khán đài cảm ơn người hâm mộ, rồi không kìm được nước mắt. Giải năm nay giúp anh lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, nhưng vẫn chưa thể đưa Ronaldo đến trận chung kết đầu tiên.

FIFA thiệt hại nặng khi Ronaldo về nước

Việc Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ngay vòng 16 đội World Cup 2026 còn tạo ra tác động rõ rệt đến sức hút thương mại của giải đấu.

7 giờ trước

Ronaldo rời World Cup

Cristiano Ronaldo rời Mỹ sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2026, khép lại giải đấu đáng quên với hàng loạt thống kê dưới kỳ vọng.

8 giờ trước

Ronaldo lên tiếng

Ronaldo chia sẻ thông điệp sau khi Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026.

10 giờ trước

Đan Châu

Ronaldo chuyên cơ Cristiano Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo World Cup 2026 World Cup cầu thủ Cristiano Ronaldo chuyên cơ chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500 máy bay riêng 81 triệu USD chuyên cơ Ronaldo máy bay Ronaldo rời World Cup đội tuyển tuyển Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha World Cup cuối cùng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý