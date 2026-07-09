Bên trong máy bay riêng 81 triệu USD đưa Ronaldo về nhà hậu World Cup

Ngày 8/7, Cristiano Ronaldo rời Mỹ sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026 . Video do beIN Sports đăng tải ghi lại cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha lên máy bay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo SIC Notícias, sau khi cùng đội tuyển trở về Lisbon (Bồ Đào Nha), Ronaldo chuyển sang chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500 để về nhà. Ảnh: @sicnoticias.

Chiếc Bombardier Global Express 6500 mang logo CR7 được Ronaldo bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển từ năm 2024. Phiên bản cá nhân hóa của nam cầu thủ được cho có giá khoảng 61 triệu bảng Anh (tương đương 81 triệu USD ). Ảnh: Daily Mail.

Bombardier Global Express 6500 là dòng máy bay phản lực đường dài có thể bay liên tục hơn 18 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, với tầm bay khoảng 6.600 hải lý (hơn 12.200 km), đủ để thực hiện nhiều chặng bay xuyên lục địa. Máy bay sử dụng động cơ Rolls-Royce, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 0,90 và được trang bị công nghệ cánh Smooth Flex Wing, giúp giảm rung lắc khi gặp nhiễu động. Ảnh: Georgina Rodríguez/Instagram.

Theo các hình ảnh được Ronaldo và vợ sắp cưới Georgina Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình thường xuyên sử dụng chiếc chuyên cơ này trong các chuyến công tác, nghỉ dưỡng và tham dự sự kiện vòng quanh thế giới. Ảnh: Georgina Rodríguez/Instagram.

Khoang nội thất của Bombardier Global Express 6500 được thiết kế như một "căn hộ trên không", với khu vực tiếp khách, không gian ăn uống, phòng ngủ, bếp, phòng tắm riêng, tủ quần áo và khoang hành lý tách biệt. Máy bay cũng được trang bị Internet tốc độ cao phục vụ làm việc và nghỉ ngơi trong suốt chuyến bay. Ảnh: Bombardier.

Hệ thống giải trí trên máy bay gồm các màn hình tivi 4K Ultra HD, khả năng phát nhạc không dây và các đế sạc không dây cho thiết bị điện tử. Máy bay cũng có phòng tắm rộng với gương, bồn rửa và khu vực thay đồ. Ảnh: Bombardier.

Ronaldo cho biết chuyên cơ là khoản đầu tư đắt giá nhất anh từng thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, siêu sao người Bồ Đào Nha nói anh không thể sử dụng các chuyến bay thương mại vì luôn bị người hâm mộ vây quanh tại sân bay. "Thứ đắt nhất tôi từng mua là máy bay. Tôi cần máy bay vì tôi không phải một người bình thường", anh nói. Ảnh: Bombardier.

Thất bại trước Tây Ban Nha trên sân Dallas khép lại hành trình 6 kỳ World Cup của Ronaldo ở tuổi 41, đồng thời chấm dứt giấc mơ chinh phục danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của anh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Bồ Đào Nha tiến đến khán đài cảm ơn người hâm mộ, rồi không kìm được nước mắt. Giải năm nay giúp anh lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, nhưng vẫn chưa thể đưa Ronaldo đến trận chung kết đầu tiên.