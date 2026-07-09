Ronaldo chia sẻ thông điệp sau khi Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026.

Ronaldo lên tiếng sau khi chia tay World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, Ronaldo viết: "Portugal Forever" (tạm dịch: "Bồ Đào Nha mãi mãi"). Thay vì nhắc đến kết quả đáng thất vọng hay tương lai của bản thân, siêu sao 41 tuổi chỉ gửi gắm một thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc tới người hâm mộ.

Dòng trạng thái được đăng kèm hai bức ảnh, một ghi lại khoảnh khắc Ronaldo khoác áo đội tuyển quốc gia, bức còn lại là hình ảnh tập thể của tuyển Bồ Đào Nha. Thông điệp ngắn ngủi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ, được xem như lời khẳng định về tình yêu và sự gắn bó của anh với màu cờ sắc áo, bất chấp kết quả không như mong đợi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 vẫn đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ronaldo. Tiền đạo kỳ cựu ghi 3 bàn và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Cá nhân CR7 cũng "phá dớp" khi ghi bàn đầu tiên ở vòng loại trực tiếp (knock-out) của World Cup.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Ronaldo cũng gây nhiều tranh cãi khi anh không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như trong những năm tháng đỉnh cao, khiến bản thân phải hứng chịu không ít chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thông điệp mới nhất của Ronaldo vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải đáp nào về tương lai của chân sút này. Câu hỏi liệu chủ nhân 5 Quả bóng vàng có tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.