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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo rời World Cup

  • Thứ năm, 9/7/2026 08:36 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Cristiano Ronaldo rời Mỹ sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2026, khép lại giải đấu đáng quên với hàng loạt thống kê dưới kỳ vọng.

Ronaldo khép lại hành trình ngắn ngủi ở World Cup 2026.

Ngày 8/7, Ronaldo lên đường trở về quê nhà sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026. Đoạn video siêu sao 41 tuổi lên máy bay rời nước Mỹ được beIN Sports đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV tỏ ra tiếc nuối với cái kết lặng lẽ của CR7 ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận derby bán đảo Iberia. Dù tiếp tục được HLV Roberto Martinez trao suất đá chính và đeo băng đội trưởng, Ronaldo không thể tạo ra khác biệt, qua đó khép lại một kỳ World Cup bị đánh giá là dưới kỳ vọng.

Những con số thống kê càng phản ánh rõ sự sa sút của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng. Ronaldo không thực hiện bất kỳ pha rê bóng nào trong 9 trận gần nhất. Đáng chú ý hơn, anh trải qua 15 lần ra sân liên tiếp mà không có nổi một pha rê bóng thành công, điều gần như không tưởng với một cầu thủ từng nổi tiếng nhờ tốc độ và khả năng bứt phá.

Không chỉ gặp khó trong những tình huống một đối một, Ronaldo còn lập thống kê đáng quên tại World Cup 2026. Anh tung ra 17 cú dứt điểm nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội. Đây là số cú sút nhiều nhất của một cầu thủ tại một kỳ World Cup mà không có nổi một đường chuyền quyết định dẫn đến cơ hội dứt điểm.

Dù vậy, những con số này không thể phủ nhận sự nghiệp lẫy lừng của CR7. Qua 6 kỳ World Cup, Ronaldo đạt hiệu suất trung bình một bàn thắng sau mỗi 201 phút thi đấu. Nếu tính cả World Cup và Euro, anh ghi 25 bàn sau 57 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại các giải đấu lớn.

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Minh Nghi

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