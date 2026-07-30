Neymar dọa hủy hợp đồng với Santos

Neymar được cho là đã gửi tối hậu thư tới Santos, bày tỏ ý định sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu thông tin nội bộ tiếp tục bị rò rỉ ra cho báo chí.

Cựu cầu thủ Barcelona cùng người đại diện là ông Neymar Sr. vừa có cuộc họp với Ban lãnh đạo Santos, đứng đầu là Chủ tịch Marcelo Teixeira để bày tỏ sự bất mãn gay gắt sau các sự kiện gây tranh cãi ở trận hòa 2-2 Chapecoense hôm 26/7. Anh bị truyền thông cáo buộc đã bắt nạt hai cầu thủ trẻ Gabriel Bontempo và Joao Ananias.

Ngôi sao mang áo số 10 yêu cầu sự bảo vệ tuyệt đối về vị thế cá nhân và các vấn đề nội bộ, đồng thời đặt ra điều kiện làm việc nghiêm ngặt để tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Tiền đạo 34 tuổi bày tỏ sự thất vọng khi các tình tiết trong phòng thay đồ liên tục bị tiết lộ với truyền thông. Neymar coi đây là sự vi phạm nguyên tắc bảo mật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính ổn định của tập thể và uy tín cá nhân.

Lập trường của ngôi sao sinh năm 1992 tỏ ra kiên định. Nếu bất kỳ thông tin mật nào của đội bóng tiếp tục xuất hiện trên mặt báo, anh sẵn sàng thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Động thái quyết liệt này được xem là lời cảnh báo cuối cùng dành cho bộ máy quản lý của Santos trong việc kiểm soát dòng thông tin nội bộ.

Hiện tại, hợp đồng của Neymar với Santos vẫn còn hiệu lực đến hết tháng 12/2026. Tuy nhiên, khả năng đôi bên tiếp tục gắn bó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết bởi những rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh và giới thượng tầng câu lạc bộ.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.