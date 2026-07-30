Ancelotti từ chối tuyển Italy

HLV Carlo Ancelotti muốn tiếp tục gắn bó với tuyển Brazil thay vì trở về quê hương đảm nhận chiếc ghế nóng "Azzurri".

Ancelotti quyết định gắn bó với tuyển Brazil.

Sau những biến động trong bộ máy lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), Ancelotti được xem là ứng viên số một cho vị trí HLV trưởng. Tuy nhiên, chiến lược gia 67 tuổi từ chối cơ hội dẫn dắt đội tuyển quê nhà để tiếp tục theo đuổi dự án cùng "Selecao".

Trả lời phỏng vấn ESPN, Ancelotti khẳng định: "Đó không phải là chuyện hợp đồng. Tôi cam kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil và với đất nước này. Ngay từ năm đầu tiên, tôi nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt. Tôi muốn tiếp tục ở lại đây".

"Tôi rất biết ơn Liên đoàn Bóng đá Italy. Nhưng tôi nghĩ mình nên tiếp tục cống hiến cho một đất nước và một tổ chức trao cho tôi cơ hội làm việc, đồng thời dành cho tôi rất nhiều sự tôn trọng và tình cảm", ông nói thêm.

Trước đó, Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini xác nhận Ancelotti và Pep Guardiola là hai mục tiêu hàng đầu của FIGC. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm HLV rơi vào bế tắc, dẫn đến việc Maldini từ chức trước khi Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật và Roberto Mancini trở lại nắm quyền dẫn dắt tuyển Italy.

Đáng chú ý, việc trở lại tuyển Italy từng được xem là cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp huấn luyện của Ancelotti. Ông làm trợ lý cho HLV huyền thoại Arrigo Sacchi trong giai đoạn 1992-1995, trước khi bước vào hành trình trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Quyết định đồng nghĩa Ancelotti sẽ tiếp tục gắn bó với "Selecao" đến tháng 6/2030. Mục tiêu của ông là giúp Brazil chinh phục Copa America 2028 và hướng tới mục tiêu vô địch World Cup 2030.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.