Bên trong chuyên cơ đưa Ronaldo rời Saudi Arabia ngay trong đêm

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Saudi Arabia) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 được truyền thông quốc tế dẫn lại, chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo cất cánh khỏi Riyadh vào khoảng 21h giờ địa phương. Máy bay sau đó bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh xuống Tây Ban Nha vào rạng sáng hôm sau.