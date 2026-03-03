Bên trong chuyên cơ đưa Ronaldo rời Saudi Arabia ngay trong đêm

|
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Saudi Arabia) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 được truyền thông quốc tế dẫn lại, chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo cất cánh khỏi Riyadh vào khoảng 21h giờ địa phương. Máy bay sau đó bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh xuống Tây Ban Nha vào rạng sáng hôm sau.
Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển của mình chiếc Bombardier Global Express 6500 sang trọng này vào năm 2024. Phiên bản được cá nhân hóa của anh được cho có giá khoảng 61 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng).
Máy bay thường xuyên được vợ sắp cưới của Ronaldo, Georgina Rodríguez, sử dụng trong các chuyến du lịch, tham dự sự kiện đắt đỏ vòng quanh thế giới.
Điểm nổi bật đầu tiên của Global Express 6500 là tầm bay đường dài đáng kinh ngạc. Máy bay có thể hoạt động liên tục hơn 18 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, với tầm bay khoảng 6.600 dặm (hơn 10.600 km). Điều đó đồng nghĩa với việc có thể thực hiện các chuyến bay thẳng như Hong Kong - London. Chuyên cơ của Ronaldo được trang bị động cơ Rolls-Royce, được ví như khách sạn 2 sao thu nhỏ. Nhờ thiết kế cánh Smooth Flex Wing độc quyền, máy bay giúp giảm rung lắc và hạn chế ảnh hưởng của nhiễu động không khí, mang lại hành trình êm ái hơn.
Trong loạt ảnh đăng tải hôm 28/2, chụp trên máy bay này, Georgina Rodríguez ghi lại hậu trường chuẩn bị tham dự sự kiện thời trang danh tiếng tại Milan, Italy.
Bên trong chuyên cơ được chia thành nhiều khu vực tiện nghi. Khoang dành cho tổ bay và khu vực lối vào có một gian bếp hiện đại, được trang bị lò nướng, lò vi sóng và cả máy pha espresso/cà phê.
Phòng tắm chung có gương lớn, bồn rửa và bàn trang điểm. Máy bay còn có tủ quần áo rộng rãi để Ronaldo và gia đình bảo quản trang phục.
Khu vực phòng họp được bố trí bàn có thể điều chỉnh độ cao cùng tủ lưu trữ, phù hợp cho các cuộc thảo luận hoặc dùng bữa. Đặc biệt, khoang riêng tư sở hữu ghế Nuage zero-gravity được cấp bằng sáng chế, cho phép hành khách ngả lưng thư giãn tối đa trong suốt chuyến bay. Ngoài ra còn có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi, tủ đồ lớn và khoang hành lý tách biệt.
