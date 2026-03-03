Cảnh gây phẫn nộ ở hiện trường vụ mất tích chấn động nước Mỹ

Giữa lúc vụ mất tích của bà Nancy Guthrie gây chấn động Mỹ, nhiều streamer kéo đến trước nhà bà để livestream, chụp ảnh và công khai đấu khẩu, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Nữ streamer tạo dáng gợi cảm ở hiện trường vụ án mất tích chấn động Nữ streamer có biệt danh Kiki xuất hiện trước nhà của bà Nancy Guthrie tại Tucson (bang Arizona, Mỹ) mẹ của người dẫn chương trình “Today” Savannah Guthrie mất tích hồi tháng 1.

Các streamer chuyên khai thác nội dung giật gân đang khiến ngôi nhà của bà Nancy Guthrie tại Tucson (bang Arizona, Mỹ) trở thành một “màn trình diễn” gây phẫn nộ, khi họ công khai mâu thuẫn và công kích lẫn nhau ngay trước hiện trường vụ mất tích của cụ bà 84 tuổi, theo The New York Post.

Sự việc xảy ra khoảng một tháng sau khi bà Nancy Guthrie - mẹ của người dẫn chương trình “Today” Savannah Guthrie - mất tích hôm 1/2. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nghi phạm hay manh mối rõ ràng về vụ việc.

Cuối tuần qua, một nữ streamer có biệt danh Kiki xuất hiện trước nhà bà Guthrie trong trang phục quần short ngắn và áo crop top, đi cùng một người quay phim mặc đồ da. Hình ảnh cho thấy cô tạo dáng chụp ảnh ngay trước khu vực được coi là hiện trường.

Một số streamer khác cũng có mặt tại đây, trong đó có tài khoản chuyên làm nội dung tội phạm có tên JLR Investigates và một người dùng mạng xã hội khác được biết đến với tên Criminal Network. Hai bên nhanh chóng nổ ra tranh cãi trên mạng.

Kiki bị cáo buộc lợi dụng bi kịch mất tích để thực hiện một buổi chụp ảnh phản cảm. Trong đoạn phát trực tiếp của mình, có thể nghe thấy ai đó gọi cô là “đáng xấu hổ”, trước khi Kiki giơ ngón tay giữa đáp trả.

Cảnh streamer chụp ảnh, quay phim trước nhà bà Nancy Guthrie.

Trên nền tảng X, tài khoản Criminal Network viết: “Người lớn nói chuyện thì hãy chú ý. Kiki, khi chuyện này trở thành về tôi hay về bạn, thì nó không còn là về Nancy nữa. Trừ khi bạn đang giúp tìm kiếm bà ấy, xin hãy im lặng”. Người này cũng nhấn mạnh: “Tên của bạn không phải Nancy”.

Đáp lại, Kiki cho biết cô chỉ đang chụp ảnh giới thiệu cho một tập sắp phát sóng trên kênh chuyên án hình sự của mình, liên quan đến vụ mất tích của bà Guthrie. Cô cáo buộc những người chỉ trích đã làm lệch hướng sự chú ý khỏi vụ việc, tập trung vào trang phục của cô thay vì sự mất tích của cụ bà.

“Các bạn đã thành công trong việc chuyển toàn bộ sự chú ý khỏi Nancy Guthrie và hướng nó về phía tôi”, Kiki viết, đồng thời cho rằng mình đang “báo cáo sự thật và nâng cao nhận thức về vụ việc”.

Dù một số bình luận ủng hộ quan điểm này, nhiều ý kiến khác vẫn bày tỏ sự phản đối. “Ai lại đến trước nhà một phụ nữ 84 tuổi đang mất tích rồi tạo dáng gần như bán khỏa thân để chụp ảnh?”, một người dùng mạng đặt câu hỏi.

Hiện vụ mất tích của bà Nancy Guthrie vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Truyền thông Mỹ cho biết các cơ quan điều tra, bao gồm FBI, đã tiến hành nhiều đợt rà soát hiện trường nhưng chưa công bố thêm thông tin mới.

Vụ mất tích của bà Nancy Guthrie được đánh giá là nghiêm trọng và thu hút sự quan tâm lớn tại Mỹ, do có dấu hiệu nghi án hình sự và sự tham gia điều tra của FBI. Gia đình đã treo thưởng hơn 1 triệu USD để tìm manh mối, trong khi truyền thông liên tục cập nhật diễn biến suốt nhiều tuần qua. Việc vụ việc chưa có tiến triển rõ ràng càng khiến dư luận Mỹ theo dõi sát sao và bày tỏ lo ngại.