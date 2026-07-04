Màn tập yoga giữa máy bay khiến nữ hành khách bị chỉ trích

Đoạn video ghi cảnh một nhà sáng tạo nội dung thực hiện hàng loạt động tác yoga giữa lối đi máy bay gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô mắc "hội chứng nhân vật chính".

Theo New York Post, nữ influencer (nhà sáng tạo nội dung) thể hình có tên Rosa.Adventures đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi đăng video ghi lại cảnh tập yoga ngay giữa lối đi trên máy bay, trong lúc các hành khách khác ngồi yên tại chỗ. Cô hiện có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Rosa lần lượt thực hiện nhiều động tác như kéo giãn cơ thể, squat, trồng chuối và lộn nhào.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Dù ở trên mặt đất hay ở độ cao 35.000 feet, tôi vẫn có thể trồng chuối, giữ thăng bằng trên một chân và tự tin vận động". Đồng thời, cô còn chèn thêm dòng chữ: "Chuyến bay dài? Tôi chọn vận động".

Video cho thấy phần lớn hành khách vẫn ngồi yên, nhìn thẳng về phía trước và cố gắng không chú ý đến màn tập luyện của Rosa. Tuy nhiên, một số người không giấu được sự tò mò và ngoái đầu nhìn lại.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người thậm chí nghi ngờ đây là video dàn dựng bằng phông xanh hoặc AI vì cho rằng khó có thể xảy ra trên một chuyến bay thương mại.

Những hình ảnh tập yoga giữa máy bay của Rosa gây phẫn nộ. Ảnh: Instagram nhân vật.

Dù có một số ý kiến cho rằng việc tập luyện không phải vấn đề nếu không làm phiền người khác, phần lớn cư dân mạng vẫn chỉ trích hành động của Rosa, cho rằng cô cố tình "làm lố" để gây chú ý, thậm chí gọi đây là "trùm cuối của hội chứng nhân vật chính" (Main character syndrome).

Trước những phản ứng trái chiều, Rosa khẳng định mình không gây ảnh hưởng đến tiếp viên hay hành khách. Cô cho biết hầu hết mọi người đều không để ý, chuyến bay diễn ra bình thường và đoạn video còn giúp cô thu hút thêm nhiều khách hàng.

Sau đó, nữ influencer tiếp tục đăng một video khác tại sân bay, hướng dẫn ba động tác kéo giãn cơ thể trước chuyến bay nhằm giảm cứng cơ, cải thiện tuần hoàn máu và giúp cơ thể thoải mái hơn trong các hành trình dài.

Rosa hiện là huấn luyện viên thể hình, chuyên chia sẻ nội dung về yoga, kéo giãn cơ và cải thiện khả năng vận động. Một trong những video nổi tiếng khác của cô là màn trồng chuối, đá chân và uốn dẻo ngay trên lối đi tại buổi hòa nhạc của Bad Bunny.

Những video lan truyền này cũng là cách Rosa quảng bá cho dịch vụ trị liệu vận động và kéo giãn cơ do cô điều hành. Ngoài yoga, cô thường xuyên đăng tải nội dung về nâng tạ, thể dục dụng cụ và múa cột. Rosa cũng là chuyên gia trị liệu kéo giãn cơ được chứng nhận, đồng thời cung cấp các liệu pháp massage hỗ trợ phục hồi vận động và giảm đau.