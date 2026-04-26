6,5 triệu lượt khách đổ về Phú Thọ dịp Giỗ Tổ

Lễ hội Đền Hùng năm 2026 ghi nhận khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch văn hóa - tâm linh tại đất Tổ.

Sáng 26/4 (tức 10/3 Âm lịch), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại điện Kính Thiên, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 26/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch), đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 12% so với mùa lễ hội năm trước. Lượng khách tăng mạnh tiếp tục khẳng định vị thế của địa phương như một điểm đến tiêu biểu về du lịch văn hóa - tâm linh, nơi hội tụ giá trị cội nguồn dân tộc.

Không chỉ tập trung vào hoạt động hành hương về Đền Hùng, dòng khách năm nay có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng trải nghiệm. Sau khi dâng hương, nhiều du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu sinh thái, cộng đồng trong và lân cận tỉnh như Thanh Thủy, Kim Bôi, hồ Hòa Bình hay các điểm du lịch vùng núi phía Bắc. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy du lịch Phú Thọ đang dần chuyển từ điểm đến một ngày sang mô hình trải nghiệm đa dạng hơn.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, với chuỗi hơn 25 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kéo dài xuyên suốt từ ngày 1 đến 10/3 Âm lịch. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ, phần hội năm nay được mở rộng với nhiều chương trình trải nghiệm như lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội thi gói bánh chưng - giã bánh giầy, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” hay sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”.

Sáng 26/4, lãnh đạo TP.HCM cùng người dân khắp nơi về Khu tưởng niệm các vua Hùng để dâng hương nhân ngày giỗ Tổ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đáng chú ý, mật độ sự kiện dày đặc khiến nhu cầu lưu trú không chỉ dồn vào ngày chính hội mà kéo dài trong nhiều ngày.

Trước đó, ghi nhận từ thực tế đặt phòng cho thấy nhiều cơ sở lưu trú, từ nhà nghỉ đến khách sạn cao cấp, đạt công suất gần 100% trong các ngày cao điểm, đặc biệt vào đêm 9/3 Âm lịch. Một số du khách lựa chọn lưu trú xa khu di tích để có thêm lựa chọn về dịch vụ và không gian nghỉ ngơi, thay vì tập trung hoàn toàn quanh Đền Hùng.

Dữ liệu từ nền tảng Agoda cũng cho thấy lượng tìm kiếm chỗ ở tại Phú Thọ trong khoảng một tháng trước dịp lễ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào thời điểm từ 24 đến 26/4 (tức ngày 8-10/3 Âm lịch). Sự kiện bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Công viên Văn Lang (phường Việt Trì) tối 25/4 trở thành điểm nhấn, góp phần kéo công suất phòng tại khu vực trung tâm lên mức rất cao.

Theo lãnh đạo Sở, thững tín hiệu từ mùa lễ hội năm nay không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch địa phương, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh Phú Thọ như một điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Với việc mở rộng không gian tổ chức, đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian trải nghiệm, Giỗ Tổ Hùng Vương đang từng bước được định hình như một lễ hội quy mô lớn, có sức lan tỏa trên bản đồ du lịch văn hóa - tâm linh của cả nước.