Chân dung nhóm khách 'đi đông, chi nhiều' tại TP.HCM

TP.HCM đặt kỳ vọng vào du lịch MICE như động lực tăng trưởng mới, nâng vị thế điểm đến quốc tế của thành phố. Dựa trên dư địa hạ tầng, chính sách và hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Nhóm khách Ấn Độ đi dạo ở trung tâm TP.HCM tháng 1/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

TP.HCM đón đoàn khách MICE gồm 890 thành viên đến từ Indonesia hồi đầu tháng 5. Trong 4 ngày 3 đêm, đoàn khách đã tham quan nhiều điểm đến tiêu biểu của thành phố, chương trình kết hợp hoạt động tập thể, nghỉ dưỡng, văn hóa và khám phá miền Tây.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sự kiện lần này thể hiện hiệu quả bước đầu của chính sách kích cầu, khi thành phố là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm) theo Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND.

Tại Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày 28/5, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết du lịch MICE được xác định là thế mạnh của "siêu đô thị" TP.HCM, đồng thời là một trong những "mũi nhọn" của ngành du lịch giai đoạn tới.

Chân dung khách MICE

Năm 2025, TP.HCM đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, trong đó lượng khách MICE đạt khoảng 1,7-2,5 triệu lượt, chiếm khoảng 20-30%.

Theo ông Hiền Hòa, khách du lịch MICE được định vị là dòng khách có giá trị kinh tế cao và mang tính dẫn dắt đối với ngành du lịch TP.HCM. Tác động của dòng khách này thể hiện rõ nét qua 2 khía cạnh.

Thứ nhất, mức chi tiêu vượt trội so và xu hướng lưu trú dài ngày. Dòng khách này cũng sử dụng đồng bộ chuỗi dịch vụ cao cấp, từ lưu trú 4-5 sao, trung tâm hội nghị chuẩn quốc tế, vận chuyển hạng sang đến các dịch vụ cao cấp. Thường kéo dài thời gian lưu trú trước hoặc sau sự kiện chính để nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm.

Thứ hai, hiệu ứng lan tỏa mạnh đến kinh tế đô thị. Giá trị của du lịch MICE tạo ra hiệu ứng số nhân, kích thích sự phát triển của ngành hàng không, thương mại, bán lẻ, vận tải, tổ chức sự kiện, truyền thông và xúc tiến đầu tư.

Đoàn khách MICE Indonesia tham quan trung tâm TP.HCM. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Đối với TP.HCM, khách MICE đóng vai trò tiếp thị trực tiếp, giúp nâng cao hình ảnh điểm đến, thúc đẩy kết nối giao thương và thu hút vốn đầu tư. Năng lực quản trị đô thị, môi trường kinh doanh an toàn và hạ tầng, dịch vụ đẳng cấp của thành phố được khẳng định khi một sự kiện quốc tế quy mô lớn thành công.

"TP.HCM đang tập trung tối ưu hóa chất lượng khách, ưu tiên thu hút những phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế thành phố", ông nói.

Dư địa

Tiến sĩ Justin Matthew Pang, Chủ chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT), chỉ ra rằng trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến cho công việc và giải trí được ưa chuộng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, du lịch MICE có đà phát triển tốt, đặc biệt là ở TP.HCM.

Hai nữ du khách quốc tế đang quay video timelapse tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tháng 4/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài kinh tế, du lịch MICE có thể kích cầu khách quốc tế đáng kể, thúc đẩy khả năng nhận diện điểm đến và thu hút du khách quay lại.

Tuy nhiên, thị trường MICE đang chủ yếu đón tệp khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhìn xa hơn, TP.HCM nên đặt mục tiêu trở thành địa điểm MICE của khu vực Nam Á như Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka... Các quốc gia này có thị trường tăng trưởng mạnh và phát triển về kinh tế, kéo theo khả năng mở rộng hầu bao hơn.

Sở Du lịch TP.HCM cũng khẳng định dư địa tăng trưởng của du lịch MICE tại địa phương hiện rất lớn, được bảo chứng bởi nhiều yếu tố.

Nền tảng hạ tầng vững chắc và năng lực điểm đến vượt trội với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, mạng lưới khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô cùng năng lực tổ chức sự kiện quốc tế chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái du lịch MICE đa trải nghiệm, bắt nhịp xu hướng toàn cầu. Không dừng lại ở hội nghị thuần túy, TP.HCM đang tối ưu hóa chuỗi cung ứng để kết hợp hài hòa giữa triển lãm, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, du lịch đường thủy và các trải nghiệm đô thị hiện đại.

Tiên phong đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ du lịch MICE thông qua Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mạnh dạn khai thác các đoàn khách quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu mức chi tiêu của du khách. Qua đó, chính sách kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngành liên quan như lưu trú, vận tải, tổ chức sự kiện và kinh tế đêm.

Định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE của TP.HCM. Từ đó thu hút các đoàn khách hội nghị truyền thống, tăng tốc đầu tư phát triển các sự kiện quốc tế quy mô lớn, triển lãm chuyên ngành quốc tế, sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ và các hoạt động kết nối thương mại toàn cầu.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm ẩm thực tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ông Hiền Hòa, nếu tiếp tục nâng chất hạ tầng, tối ưu hóa năng lực tổ chức, tô đậm trải nghiệm điểm đến và triển khai hiệu quả các đòn bẩy từ Nghị quyết, TP.HCM có đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm du lịch MICE hàng đầu khu vực như Singapore, Bangkok (Thái Lan) hay Kuala Lumpur (Malaysia), trở thành điểm du lịch MICE năng động.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cũng cho biết thêm lợi thế cạnh tranh cốt lõi của TP.HCM cũng được định hình qua 4 trụ cột chiến lược, bao gồm tâm điểm giao thương và kết nối dòng vốn; hệ sinh thái trải nghiệm giàu bản sắc và sức sống đô thị; tối ưu hóa chi phí và năng lực cung ứng dịch vụ nâng tầm; tiên phong về chính sách hỗ trợ.

"Mục tiêu tối thượng là từng bước khẳng định vững chắc vị thế của trung tâm du lịch MICE TP.HCM, định vị điểm đến không thể bỏ lỡ của châu Á", ông nhấn mạnh.