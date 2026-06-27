Một địa phương ở Việt Nam muốn thu hút thêm khách Ấn Độ

Khánh Hòa đang xem Ấn Độ là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch, với kỳ vọng mở rộng đường bay, đa dạng sản phẩm và tăng sức hút với thị trường này.

Cặp đôi du khách Ấn Độ vui chơi tại phố đi bộ Bùi Viện, TP.HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 400.000 lượt khách Ấn Độ, trong đó Khánh Hòa ghi nhận hơn 3.700 lượt khách từ thị trường này. Con số còn khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh Ấn Độ đang nổi lên là một trong những thị trường nguồn tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa sáng 26/6, Bí thư tỉnh Khánh Hòa Trần Phong đề xuất tăng cường kết nối với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn khảo sát (famtrip) của Ấn Độ nhằm phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường này.

Địa phương định hướng tập trung vào các loại hình du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - tâm linh gắn với di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar và hệ thống di sản Chăm. Khánh Hòa cũng nghiên cứu khả năng mở các đường bay thương mại kết nối với những thành phố lớn của Ấn Độ.

Dù lượng khách quốc tế liên tục tăng, khách Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Do đó, thị trường này đã được đưa vào định hướng phát triển trong Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, được nhận diện là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á.

Đại sứ Ấn Độ Tshering Wangchuk Sherpa đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Khánh Hòa và Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa. Ông đề xuất 2 bên sớm tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch trực tuyến để các doanh nghiệp lữ hành kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Nghìn lượt 65.6 85.1 109.5 132.4 169 0 0 137.9 392 507 750

Không chỉ Khánh Hòa, nhiều dữ liệu thị trường cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam với du khách Ấn Độ. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, dựa trên dữ liệu tìm kiếm cho kỳ nghỉ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Phú Quốc là điểm đến được khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Ấn Độ là một trong những thị trường nguồn quan trọng nhờ tầng lớp trung lưu tăng nhanh, mạng lưới đường bay thẳng mở rộng và chính sách thị thực thuận lợi. Nếu năm 2019 Việt Nam chỉ đón gần 170.000 lượt khách Ấn Độ, đứng thứ 16 trong các thị trường gửi khách, thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên gần 750.000 lượt, gấp 4,5 lần và vươn lên vị trí thứ 6.

Đơn vị đánh giá tốc độ tăng trưởng của thị trường Ấn Độ phản ánh sức hút ngày càng lớn của Việt Nam, mở ra dư địa hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Các chính sách tạo thuận lợi về đi lại như thị thực điện tử (e-visa), thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch song phương.

Song song, ngành du lịch Việt Nam cũng phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách Ấn Độ như nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, du lịch cưới, dịch vụ và ẩm thực đạt chuẩn Halal, cùng các hành trình kết nối di sản và văn hóa tâm linh.

Khách Ấn Độ tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM trong năm 2024-2025. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh, Việt Linh.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, các điểm đến biển như Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang vẫn duy trì sức hút lớn với du khách Ấn Độ. Doanh nghiệp này cũng ghi nhận lượng khách Ấn Độ trong năm 2025 tăng khoảng 25% so với năm trước, thuộc nhóm thị trường quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Theo bà Thu, trong giai đoạn tới, du lịch Việt Nam cần chuyển từ mục tiêu thu hút nhiều khách sang thu hút đúng phân khúc khách. "Nếu làm tốt điều này, Ấn Độ không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh mà còn có thể trở thành một trong những thị trường quốc tế chiến lược và có giá trị cao của du lịch Việt Nam trong những năm tới", bà nói với Tri Thức - Znews.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định với quy mô dân số lớn và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng gia tăng, Ấn Độ là một trong những thị trường giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác du lịch song phương không chỉ góp phần gia tăng lượng khách mà còn mở rộng giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

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