Cấm đưa khách du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch không quảng bá hay tổ chức tour đến đảo Bình Ba, Bình Hưng.

Du khách thường gửi xe từ Bãi Kinh (Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) rồi lên tàu hoặc canô di chuyển sang đảo Bình Hưng, năm 2024.

Ngày 4/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Hiệp hội Du lịch, Chi hội Lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và UBND xã Nam Cam Ranh về việc không phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (hay còn gọi là đảo Bình Hưng).

Sở trích dẫn Khoản 1, Điều 21 Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg quy định về việc "khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, Hòn Chút không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch". Để bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, đơn vị đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định đến người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và vận tải khách du lịch.

Các cá nhân, đơn vị không tổ chức, quảng bá, môi giới hoặc đưa khách đến các khu vực không được phép tổ chức hoạt động du lịch theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg và các văn bản liên quan; không tổ chức, tiến hành hoạt động du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng.

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, chấm dứt các hoạt động du lịch tại khu vực cấm; không tổ chức chương trình du lịch và không quảng cáo các sản phẩm tham quan đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng đến khách du lịch.

Những chuyến canô ra vào chở khách sang đảo Bình Hưng năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hiệp hội Du lịch và Chi hội Lữ hành tăng cường tuyên truyền đến hội viên, doanh nghiệp lữ hành về quy định không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch tại khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng; không tổ chức tour, quảng bá, môi giới hoặc đưa khách đến các khu vực không được phép tổ chức hoạt động du lịch theo quy định của Chính phủ.

Đối với UBND xã Nam Cam Ranh, Sở đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Chính quyền địa phương được yêu cầu chỉ đạo rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại những khu vực không được phép tổ chức hoạt động du lịch.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu du lịch đảo Bình Ba, Bình Hưng với lời giới thiệu "hòn đảo hoang sơ mà chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến" thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Hướng từ Bãi Kinh (Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) nhìn sang đảo Bình Hưng, năm 2024.

Trên thực tế, từ năm 2024, UBND TP.Cam Ranh (chưa sáp nhập) khi đó đã đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp thông tin, yêu cầu các doanh nghiệp "không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch và quảng cáo sản phẩm tại đảo Bình Ba và Bình Hưng". Ngoài ra, các thông tin quảng bá du lịch về hai đảo này hiện có trên các website, mạng xã hội... cũng bị yêu cầu gỡ bỏ.

Năm 2015, theo quyết định của Thủ tướng về quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, đảo Bình Ba và Bình Hưng cùng khu vực mũi Hời đã không được phép phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm qua các tour nhỏ và khách lẻ vẫn công khai thực hiện.

Bình Ba là hòn đảo thuộc thành phố Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa, nay thuộc xã Nam Cam Ranh, cách trung tâm Nha Trang 60 km về phía Nam. Đảo có diện tích khoảng 3 km2, với bãi biển hoang sơ, nước xanh trong vắt, di chuyển khá thuận tiện. Đảo Bình Hưng, cách đất liền chỉ 1 km, là một trong "Tứ Bình" cùng Bình Ba và hai hòn đảo khác là Bình Lập và Bình Tiên.