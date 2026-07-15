Lưng chừng trời biển Bali

Tháng 7-8, Bali bước vào mùa đẹp nhất trong năm, khi biển xanh, nắng vàng và những buổi hoàng hôn rực rỡ mở ra cảm giác chơi vơi giữa lưng chừng trời biển.

Hành trình đến Bali của chúng tôi thay đổi chỉ trong một buổi cà phê. Khi ấy, nhóm 4 người bàn nhau săn vé 0 đồng của Vietjet cho chuyến đi biển mùa hè. Lúc còn phân vân giữa Phú Quốc, Nha Trang, hay Đà Nẵng thì một thành viên đề xuất bay hẳn sang Bali.

Tất cả bất ngờ với đề xuất mới. Tôi nhớ ai đó đã nói rằng Bali là nơi chỉ cần bước dọc một con đường, đứng lặng trước biển cũng có thể bắt gặp khung cảnh đẹp như tranh.

“Nhưng Vietjet có bay tới Bali không?”, một thành viên đặt câu hỏi. Chỉ ít phút sau, chặng bay Hà Nội - Bali của Vietjet hiện trên màn hình điện thoại với mức giá phù hợp. Hành trình mùa hè của chúng tôi vì thế được chốt lại bằng điểm đến Bali.

Linh hồn của biển

Chuyến bay VJ997 từ Hà Nội hạ cánh xuống Bali lúc 16h25, đúng thời khắc hoàng hôn đang dần buông trên hòn đảo đẹp xinh, thiên đường nhiệt đới của Indonesia.

Anh tài xế taxi hiếu khách giới thiệu: “Các bạn đến Bali thời điểm này là tuyệt rồi. Bali mùa này không chỉ đẹp, mà đang định hình điểm du lịch mới thu hút du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn”.

Bali là nơi chỉ cần đứng lặng trước biển cũng có thể bắt gặp khung cảnh đẹp như tranh.

Anh bảo chúng tôi không nên bỏ lỡ cơ hội ngắm hoàng hôn Bali trong một ngày lý tưởng khi buổi chiều vừa có mưa nên không khí rất trong, chỉ còn các đám mây ở tầng cao, tạo khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Thực tế, chúng tôi từng thích thú trước khung cảnh ngắm mặt trời lặn ở nhiều nơi, nhưng vẫn sững sờ trước hoàng hôn Bali.

Hoàng hôn Bali chinh phục du khách với vẻ đẹp rực rỡ.

Bali mang đến sự khác biệt khi du khách có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn ở rất nhiều điểm, từ vách đá cao, quán cà phê lộng gió, bãi biển sôi động hay từ ngôi đền cổ cheo leo bên bờ biển. Sự đa dạng ấy cho phép du khách thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn.

Khi chiều tà, ngôi đền Tanah Lot cổ kính nằm chênh vênh trên mỏm đá giữa biển được bao phủ dưới ánh vàng rực rỡ và tiếng sóng ì oạp. Tất thảy chúng tôi đều lặng im, như thể ai cũng hiểu rằng đây là thời điểm tận hưởng giây phút đẹp nhất của bầu trời khép cửa, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

Còn tại bãi biển Jimbaran, Cangu, bạn sẽ trầm trồ trước sự biến đổi sắc màu khi những tia nắng cuối ngày chuyển từ vàng sang cam rồi đỏ sẫm, phủ lên vách đá xám. Ngoài khơi, mặt biển chuyển dần từ xanh thẳm sang xanh ngọc, rồi rực màu cam lấp lánh, tạo thành dải lụa óng ánh theo sóng nối nhau tràn bờ.

Giây phút lãng mạn của một cặp đôi trong cảnh hoàng hôn Bali.

Trước khoảng không gian vô tận, sự náo nhiệt của cuộc sống lùi lại sau lưng, quanh bạn chỉ còn sóng, gió và mặt trời đỏ rực, lan toả sắc màu khắp mặt biển. Ở nhiều nơi, hoàng hôn là giây phút chuyển tiếp giữa ngày và đêm, còn tại Bali, hoàng hôn là linh hồn của biển, mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng khi đến hòn đảo này.

View biển triệu USD

Biển Bali có hai đặc điểm. Các bãi biển ở phía tây bằng phẳng, cát trải dài sát đường ven biển, rất thích hợp với hoạt động giải trí. Ngược lại, bãi biển Uluwatu, Padang, Bingin, Melasti hay Nyang ở phía nam đảo, nằm dưới vách đá vôi cao hàng chục m, giống như được ôm trọn trong vòng tay của vách đá.

Biển được ôm trọn trong vòng tay của vách đá.

Bạn tha hồ lựa chọn quán cà phê, nhà hàng trên đỉnh vách đá có view biển triệu USD. Các dãy bàn được thiết kế hướng ra biển để du khách vừa thưởng thức cà phê hay món ăn nhẹ, vừa thả hồn theo sóng, gió, lắng nghe thanh âm du dương từ biển cả. Lúc ấy, bạn sẽ có cảm giác chơi vơi giữa lưng chừng trời và biển. Bầu trời rộng lớn trên đầu, vùng biển mênh mông dưới chân, khiến bạn có cảm giác như đứng trước ban công khổng lồ trông xuống đại dương kỳ vĩ.

Tại Single Fin, chúng tôi tình cờ gặp hai du khách trẻ đến từ TP.HCM. Cả hai không giấu được sự phấn khích khi lần đầu ngắm biển Uluwatu từ trên cao và nói rằng “chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy”.

Single Fin là một trong những quán bar nổi tiếng nhất Uluwatu, tọa lạc trên vách đá nhìn thẳng xuống bãi biển, cũng là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng lướt sóng quốc tế. Ban ngày, nơi đây thu hút du khách đến ngắm cảnh, uống cà phê. Khi chiều xuống, không gian trở nên sôi động hơn với dòng người đổ về chờ hoàng hôn và thưởng thức âm nhạc.

Quán bar Single Fin nằm trên vách đá nhìn thẳng xuống bãi biển.

Biển Bali không chỉ để bơi lội. Đây là nơi du khách được hoà mình vào vẻ đẹp tráng lệ của đại dương, của vách đá sừng sững, có tuổi đời hàng triệu năm. Bali giúp bạn gác lại mọi bộn bề, lo toan thường nhật, mang đến cảm giác chơi vơi, bay bổng giữa trời biển, giữa sắc màu hoàng hôn để mở lòng đón nhận thư thái, yên bình cùng thiên nhiên.