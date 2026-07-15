Xác minh phản ánh dàn cảnh giật dây chuyền ở tháp Tam Thắng

Sau phản ánh trên mạng xã hội về tình trạng nhóm người dàn cảnh để trộm cắp tài sản của du khách ở quảng trường tháp Tam Thắng, UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu xác minh, làm rõ.

Tháp Tam Thắng là công trình "gây sốt" vào giữa năm 2025. Ảnh: Nguyễn Hải.

UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) vừa yêu cầu Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ sau khi nhận phản ánh của du khách về sự việc dàn cảnh, chen lấn để trộm cắp tài sản, giật dây chuyền ở quảng trường tháp Tam Thắng, thuộc công viên Thùy Vân (khu vực Bãi Sau).

Từ dữ liệu trích xuất camera an ninh tại tháp Tam Thắng và vùng lân cận, nếu phát hiện các đối tượng vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định trước ngày 18/7. Đồng thời lặp lại trật tự để không ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Mùa cao điểm hè, khu vực quảng trường tập trung đông du khách đến hóng mát, tổ chức nhiều chương trình giải trí, hoạt động văn hóa, vui chơi. Đây là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng đám đông, thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi hoặc cướp giật tài sản.

Mỗi ngày, vào khung giờ cao điểm 17-23h, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại bãi biển, công viên và các điểm đông du khách để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi này.

Lượng người đông đúc đổ về vui chơi, chụp ảnh tại tháp Tam Thắng vào chiều và tối ngày 26/6. Ảnh: Trúc Hồ.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) sẽ rà soát hệ thống chiếu sáng ở khu vực khuất tầm nhìn.

UBND phường Vũng Tàu khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, bảo quản chặt tài sản cá nhân, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Trước đó, ngày 12/7, du khách T.N phản ánh trên một nhóm du lịch Vũng Tàu việc bị giật dây chuyền khi cùng gia đình đến tại tháp Tam Thắng vào 19h. Bài viết thu hút sự quan tâm với hơn 8.000 lượt tương tác.

Theo đó, N. bị một nhóm 7-8 người dàn cảnh chen lấn, xô đẩy vào một góc của tháp, trong lúc cố gắng tìm cách thoát ra, nhóm người đã giật dây chuyền trên và tản đi nhanh chóng. Sau đó, du khách này đã đến Công an trình báo sự việc.

Cùng trường hợp, ngày 10/7, một nữ du khách khác cũng bị rạch túi xách khi dạo chơi tại tháp Tam Thắng vào buổi chiều. May mắn, người này kịp thời phát hiện và không mất tài sản.

Ngày 1/7, du khách H.T cũng đăng bài cảnh giác trên các hội, nhóm du lịch. Cụ thể, khi cùng mẹ hóng mát tại quảng trường tháp Tam Thắng vào 19h, một nhóm đông người đã vây quanh mẹ của cô. Khi bà vừa hô hoán, nhóm này đã nhanh tay giật dây chuyền. Nữ du khách cũng đã trình báo ngay với cơ quan chức năng.

Nữ du khách bị rạch túi xách tại quảng trường tháp Tam Thắng vào ngày 10/7. Ảnh: H.T.

Tháp Tam Thắng có tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng , được thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc. Công trình điểm nhấn này đang trở thành một trong số những điểm check-in nổi bật của phường Vũng Tàu.

Tháp được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu. Công trình gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55 m đến hơn 34,25 m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp được lấy cảm hứng từ hình ảnh 3 đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao.

Lưu ý khi đến nơi đông người: Túi xách và balo nên đeo trước ngực, kéo khóa cẩn thận và luôn giữ trong tầm quan sát, tránh đeo sau lưng hoặc bên hông.

Hạn chế hoặc không đeo dây chuyền, vòng vàng hoặc trang sức có giá trị cao khi tham gia các hoạt động ngoài trời để tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng cướp giật. Mang theo vừa đủ tiền mặt, ưu tiên thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử.

Cảnh giác cao độ với các tình huống chen lấn, xô đẩy hoặc người lạ cố tình bắt chuyện, vì đây có thể là thủ đoạn đánh lạc hướng để móc túi.