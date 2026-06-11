Một nhóm khách Đông Nam Á âm thầm tăng hiện diện tại Phú Quốc

Lượng tìm kiếm lưu trú tại Phú Quốc từ thị trường Indonesia tăng 224% trong mùa hè năm nay, nhờ đường bay thuận tiện, chi phí cạnh tranh, sự thay đổi mạnh mẽ của sản phẩm du lịch.

Khách Indonesia trong đoàn khách MICE 900 người tham quan Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, đầu tháng 5. Ảnh: Viking.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch Agoda, Phú Quốc đang trở thành một trong những điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với du khách Indonesia. Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trên đảo ngọc tăng 224% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn từ thị trường hơn 280 triệu dân này.

Ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viking, đơn vị có khoảng 70% hoạt động kinh doanh tập trung vào thị trường Indonesia, nhận định lượng khách từ quốc gia này đến Việt Nam đang tăng trưởng tích cực.

"Các năm trước, chúng tôi đón khoảng 4.000 khách Indonesia. Năm nay dự kiến phục vụ khoảng 6.000 khách, tăng đáng kể so với những năm trước, đặc biệt sau khi vừa tổ chức thành công đoàn khách MICE gần 900 người tham quan TP.HCM và miền Tây", ông Hùng nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH INDONESIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65.661 69.653 81.065 87.941 106.688 0 0 36.084 105.381 184.093 207.196

Vì sao là Phú Quốc?

Nếu trước đây Đà Nẵng từng là điểm đến nổi bật trong mắt du khách Indonesia thì khoảng một năm trở lại, Phú Quốc bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đón đầu xu hướng này, Viking đã chủ động quảng bá đảo ngọc tới các đối tác Indonesia từ năm 2025 thông qua các chương trình khảo sát thực tế.

Nhiều công ty lữ hành Indonesia được mời đến tìm hiểu hệ thống du lịch tại Phú Quốc, từ Bắc đảo, Nam đảo đến các tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mới. "Sau khi khảo sát, các đối tác đánh giá rất cao sản phẩm du lịch của Phú Quốc", ông Hùng nói.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch trong những năm gần đây giúp đảo ngọc trở thành điểm đến phù hợp với nhiều phân khúc khách, từ gia đình, khách nghỉ dưỡng đến khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo).

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực lên tới 30 ngày dành cho khách quốc tế đến Phú Quốc được xem là một lợi thế đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực gay gắt. Theo Agoda, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy lượng tìm kiếm lưu trú từ thị trường Indonesia tăng mạnh.

Phú Quốc được kỳ vọng là điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm trong bối cảnh địa phương đang chuẩn bị cho APEC 2027. Sự kiện này có thể góp phần giúp đảo ngọc mở rộng cơ cấu thị trường khách quốc tế, thu hút thêm du khách từ nhiều quốc gia bên cạnh các thị trường truyền thống như Nga và Ấn Độ.

"Cùng với hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, mạng lưới đường bay quốc tế được mở rộng và các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng, Phú Quốc đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới", ông Gede Gunawan, Giám đốc Quốc gia cấp cao Agoda tại Indonesia, nhận định.

Bãi Kem (còn gọi là Bãi Khem) ở Phú Quốc uốn cong như lưỡi liềm, tạo thành một vịnh nhỏ yên ả ở Nam đảo, nơi mặt biển thường lặng gió suốt ngày dài. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dù đánh giá cao tiềm năng của Phú Quốc, ông Hùng cho rằng "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay vẫn là kết nối hàng không. Khách Indonesia muốn đến đảo ngọc hiện chủ yếu phải bay đến TP.HCM rồi nối chuyến tới Phú Quốc và chiều ngược lại cũng tương tự. Điều này khiến thời gian di chuyển kéo dài và làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến.

"Nếu kết nối hàng không thuận tiện hơn, đặc biệt là có thêm các đường bay phù hợp từ Indonesia đến Phú Quốc, lượng khách chắc chắn sẽ tăng nhanh", ông nhận định.

Chân dung khách Indonesia

Viking bắt đầu khai thác thị trường Indonesia từ năm 2008. Theo ông Hùng, nhu cầu du lịch Việt Nam của người Indonesia tăng liên tục trong nhiều năm, đặc biệt sau khi các đường bay thẳng giữa hai nước được mở rộng.

Trước đây, du khách Indonesia muốn đến Việt Nam thường phải quá cảnh qua nước thứ 3 như Singapore, khiến hành trình kéo dài và chi phí cao. Bước ngoặt xuất hiện khi các hãng hàng không mở đường bay thẳng từ Jakarta đến TP.HCM. Những năm trước, doanh nghiệp từng tổ chức các chuyến bay charter (thuê bao) từ Jakarta đến Đà Nẵng với quy mô hàng nghìn khách.

"Đường bay thẳng là yếu tố thay đổi hoàn toàn thị trường này", ông Hùng nói.

Từ một thị trường khá nhỏ cách đây gần 20 năm, Indonesia hiện trở thành nguồn khách quốc tế quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 115.768 lượt khách Indonesia, tăng trưởng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách Indonesia trong đoàn khách MICE 900 người trải nghiệm miền Tây sông nước, đầu tháng 5. Ảnh: Viking.

Theo đại diện đơn vị, khách Indonesia vốn quen thuộc với các điểm đến như Thái Lan và Singapore. Do đó, để thu hút nhóm khách này, Việt Nam cần tạo ra những lợi thế riêng. Một trong những điểm mạnh là giá cả, với chi phí khách sạn tại Việt Nam hiện tương đối cạnh tranh so với Thái Lan, trong khi chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Khách Indonesia đặc biệt yêu thích hoạt động mua sắm. Họ quan tâm đến các trung tâm thương mại, hàng tiêu dùng, quà lưu niệm và những sản phẩm đặc trưng địa phương. Ẩm thực Việt Nam cũng được đánh giá phù hợp với khẩu vị của nhiều du khách Indonesia so với một số điểm đến trong khu vực.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều công trình và sản phẩm du lịch mới trong khoảng một thập kỷ qua đã góp phần thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Nếu trước đây khách Indonesia chủ yếu biết đến TP.HCM hay vịnh Hạ Long thì hiện nay các điểm đến như Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Hội An hay Sa Pa đã xuất hiện thường xuyên trong các chương trình tour.

Phú Quốc, Hội An, Huế, Nha Trang là những điểm đến yêu thích của du khách Indonesia. Ảnh: Linh Huỳnh, Xuân Hoát, Quốc Anh.

Theo kinh nghiệm khai thác thị trường nhiều năm, ông Hùng cho rằng khách Indonesia có xu hướng ưu tiên những điểm đến dễ tiếp cận và không phải di chuyển quá nhiều. Khác với một số thị trường chấp nhận các hành trình đường dài, du khách Indonesia thường ưu tiên lịch trình ngắn và thuận tiện.

Đây cũng là lý do Đà Nẵng được nhiều doanh nghiệp Indonesia lựa chọn cho các đoàn khách khen thưởng, hội nghị và du lịch kết hợp sự kiện. Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Bà Nà Hills hoặc Hội An trong thời gian ngắn giúp tối ưu trải nghiệm.

Chuyên gia này nhận định thị trường Indonesia không quá cầu kỳ. Điều họ quan tâm là dịch vụ ổn định, khách sạn chất lượng, đồ ăn phù hợp, môi trường an toàn và những điểm tham quan đặc sắc.

Đoàn khách MICE gần 900 khách Indonesia được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đầu tháng 5. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Một đặc điểm khác của thị trường này là phần lớn du khách vẫn ưu tiên sử dụng tiếng Indonesia. Nhiều doanh nghiệp chuyên khai thác dòng khách này phải đầu tư đội ngũ hướng dẫn viên và nhân sự có khả năng giao tiếp bằng tiếng Indonesia nhằm nâng cao trải nghiệm.

Tuy nhiên, thị trường sẽ dần thay đổi khi thế hệ trẻ Indonesia sử dụng tiếng Anh phổ biến hơn. Điều này không chỉ giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến quốc tế mà còn tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

"Khi đó, bản đồ du lịch khu vực có thể sẽ được vẽ lại. Các điểm đến sẽ cạnh tranh bằng sản phẩm, trải nghiệm và chất lượng dịch vụ nhiều hơn là rào cản ngôn ngữ", ông Hùng nói, đánh giá với dân số hơn 280 triệu người và xu hướng du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến, Indonesia sẽ là một trong những thị trường giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam trong những năm tới.