Xử phạt người bán ‘chặt chém’ khách Tây 430.000 đồng 10 chiếc bánh rán

Công an phường Hoàn Kiếm xác minh, xử phạt người bán hàng rong “hét giá” du khách nước ngoài 430.000 đồng cho 10 chiếc bánh rán.

Người phụ nữ bán cho khách Tây 10 chiếc bánh rán với giá 430.000 đồng ở hồ Gươm. Ảnh: Cắt từ video.

Tối 10/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh sự việc du khách nước ngoài bị "hét giá" 430.000 đồng khi mua 10 chiếc bánh rán tại hồ Gươm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ bán bánh trong video là bà P.T.Y., 50 tuổi, thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã mời bà Y. đến trụ sở công an để làm việc, làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định. Đơn vị cũng tuyên truyền, nhắc nhở người bán thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, nhất là khách du lịch nước ngoài, nhằm góp phần bảo đảm hình ảnh văn minh, thân thiện của du lịch Hà Nội.

Thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.

Người phụ nữ bán hàng rong "hét giá" du khách quốc tế mua 10 chiếc bánh rán. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, du khách nước ngoài đăng tải video trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ghi lại cảnh mua bánh rán từ một người bán hàng rong quanh hồ Gươm. Người phụ nữ giới thiệu đây là "donut Việt Nam", thực chất là bánh cam - món ăn vặt quen thuộc của nhiều địa phương.

Theo video, người bán gói 10 chiếc bánh rán cho vị khách. Trên mẹt còn bày nhiều loại bánh khác, trong đó có bánh rán phủ vừng và một số loại bánh ngọt cỡ lớn. Sau khi nhận bánh, du khách đưa tờ 500.000 đồng và được người bán trả lại 70.000 đồng.

Mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán phổ biến trên thị trường. Theo khảo sát tại nhiều hàng quán và xe đẩy bán bánh rán ở Hà Nội, bánh cam thường có giá khoảng 5.000-7.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ và địa điểm kinh doanh.