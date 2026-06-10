Nhà thờ cao nhất thế giới xây dựng gần 150 năm chưa xong

Sau hơn một thế kỷ với nhiều lần gián đoạn, công trình biểu tượng của Barcelona vừa hoàn thành tháp trung tâm cuối cùng, đánh dấu cột mốc lịch sử sau 144 năm thi công.

Kiến trúc sư Mauricio Cortés cho biết ông hy vọng Giáo hoàng Leo XIV sẽ ấn tượng với ngọn tháp cuối cùng vừa hoàn thiện của Sagrada Familia. Ảnh: Maria Contreras Coll/ CNN.

Ngày 8/6, CNN đưa tin nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona (Tây Ban Nha) vừa hoàn thành hạng mục kết cấu quan trọng cuối cùng sau hơn 144 năm xây dựng. Mảnh ghép được lắp đặt là cây thánh giá nặng khoảng 100 tấn trên đỉnh tháp Chúa Jesus, giúp công trình đạt chiều cao tối đa 152 m và trở thành nhà thờ cao nhất thế giới.

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt với công trình biểu tượng của Barcelona, vốn nhiều lần bị gián đoạn bởi chiến tranh, biến động chính trị và khó khăn tài chính kể từ khi khởi công năm 1882. Tháp Chúa Jesus dự kiến được khánh thành trong tuần này, đúng dịp tròn 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí.

Dù hạng mục kết cấu chính đã hoàn tất, một số phần nội thất và cảnh quan vẫn tiếp tục được hoàn thiện trong những năm tới.

Phần lớn mô hình gốc của Gaudí đã bị phá hủy từ thập niên 1930. Các hạng mục mới, trong đó có tháp Chúa Jesus, được tái dựng bằng công nghệ 3D dựa trên những nguyên lý thiết kế còn lưu lại của ông. Ảnh: Maria Contreras Coll/ CNN.

Mảnh ghép cuối cùng nặng 100 tấn

Tháp Chúa Jesus là tháp cao nhất trong tổng số 18 tháp của Sagrada Familia. Trên đỉnh tháp là cây thánh giá khổng lồ cao tương đương một tòa nhà 5 tầng, nặng khoảng 100 tấn, hạng mục kỹ thuật phức tạp bậc nhất của toàn bộ dự án.

Kiến trúc sư Mauricio Cortés cho biết Antoni Gaudí từng hình dung cây thánh giá có thể phản chiếu ánh sáng vào ban ngày và phát sáng trên đường chân trời Barcelona vào ban đêm. Để hiện thực hóa ý tưởng đó, nhóm thi công sử dụng thép không gỉ và nhiều công nghệ hiện đại. Cây thánh giá được sản xuất tại Đức, vận chuyển tới Tây Ban Nha dưới dạng 14 cấu kiện trước khi lắp ráp hoàn chỉnh.

"Công nghệ và các tiêu chuẩn xây dựng ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng công trình hiện tại vẫn rất gần với tầm nhìn ban đầu của Gaudí", Cortés nói.

Quá trình xây dựng tháp mới được điều hành từ một xưởng thi công đặt trên cao (ảnh trái). Bao quanh công trình được khảm theo nghệ thuật khảm đặc trưng của Catalonia (ảnh phải). Ảnh: Maria Contreras Coll/ CNN.

Khi tiếp quản dự án vào cuối thế kỷ XIX, Antoni Gaudí hiểu rằng ông khó có thể sống đủ lâu để chứng kiến ngày công trình hoàn thành. Câu nói nổi tiếng của ông: "Khách hàng của tôi không vội" vẫn thường được nhắc tới khi nói về Sagrada Familia.

Gaudí qua đời năm 1926. 10 năm sau, cuộc Nội chiến Tây Ban Nha khiến nhiều bản vẽ, mô hình và tài liệu quan trọng của ông bị phá hủy. Tuy nhiên, các học trò và cộng sự đã kịp lưu giữ một phần ý tưởng thông qua ảnh chụp, bản phác thảo và ghi chép, tạo cơ sở để nhiều thế hệ kiến trúc sư tiếp tục hoàn thiện công trình.

Hiện nay, nhóm thiết kế sử dụng mô hình 3D và công nghệ số để tái hiện những ý tưởng còn sót lại của Gaudí.

Ảnh chụp khoảng năm 1905 ghi lại những giai đoạn đầu của quá trình xây dựng Sagrada Familia, hơn 20 năm sau khi công trình khởi công. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Lleida.

Gần 5 triệu khách tham quan trong một năm

Nguồn tài chính cũng là một trong những thách thức lớn của Sagrada Familia. Với tư cách là một "ngôi đền chuộc tội", công trình được xây dựng bằng các khoản quyên góp và nguồn thu từ khách tham quan kể từ khi mở cửa đón công chúng năm 2010. Mô hình này từng gặp khó khăn nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19 khi lượng du khách sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, ngành du lịch Barcelona đã phục hồi nhanh chóng.

Theo CNN, riêng năm 2025, nhà thờ đón gần 5 triệu lượt khách tham quan, giúp nguồn tài chính cho dự án ổn định trở lại.

Dù vậy, Sagrada Familia vẫn chưa hoàn toàn kết thúc hành trình xây dựng. Phần nội thất còn lại dự kiến hoàn thiện vào năm 2028.

Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng mặt tiền Glory Facade, cổng chính của nhà thờ theo thiết kế của Gaudí đang gây tranh cãi. Để xây dựng cầu thang lớn kết nối nhà thờ với đường phố, một số công trình dân cư đối diện có nguy cơ bị giải tỏa.

Nhiều cư dân địa phương cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin rõ ràng về tương lai khu vực này. Tranh luận tiếp tục kéo dài ngay cả khi công trình biểu tượng của Barcelona đang bước tới những cột mốc hoàn thiện cuối cùng.

Alicia Busquets, một người dân địa phương lo ngại nhà ở và cơ sở kinh doanh của mình có thể bị ảnh hưởng bởi kế hoạch xây dựng cầu thang tại lối vào nhà thờ. Ảnh: Maria Contreras Coll/ CNN.