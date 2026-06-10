Xác minh khách Tây bị 'chặt chém' 420.000 đồng 10 chiếc bánh rán

Video ghi lại cảnh một du khách nước ngoài mua 10 chiếc bánh rán từ người bán hàng rong quanh hồ Gươm với giá 420.000 đồng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Người phụ nữ bán cho khách Tây 10 chiếc bánh rán với giá 420.000 đồng ở hồ Gươm. Ảnh: Cắt từ video.

Chiều 10/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Công an phường xác minh đoạn video du khách nước ngoài bị "chặt chém" 420.000 đồng cho 10 chiếc bánh rán (hay còn gọi là bánh cam).

Trước đó, du khách đăng tải video trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ghi lại cảnh mua bánh rán từ một người bán hàng rong quanh hồ Gươm. Người phụ nữ giới thiệu đây là "donut Việt Nam", thực chất là bánh cam - món ăn vặt quen thuộc của nhiều địa phương.

Theo video, người bán gói 10 chiếc bánh rán cho vị khách. Trên mẹt còn bày nhiều loại bánh khác, trong đó có bánh rán phủ vừng và một số loại bánh ngọt cỡ lớn. Sau khi nhận bánh, du khách đưa tờ 500.000 đồng và được người bán trả lại 80.000 đồng.

Mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán phổ biến trên thị trường. Theo khảo sát tại nhiều hàng quán và xe đẩy bán bánh rán ở Hà Nội, bánh cam thường có giá khoảng 5.000-7.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ và địa điểm kinh doanh.

Sau khi mua hàng, du khách nước ngoài hào hứng giới thiệu túi bánh trước ống kính và ăn thử ngay trên phố. Anh liên tục bày tỏ sự thích thú với hương vị món ăn đường phố, khen lớp vỏ bánh giòn nhẹ bên ngoài, bên trong là phần nhân mềm và xốp.

Người phụ nữ bán cho khách Tây 10 chiếc bánh rán với giá 420.000 đồng ở hồ Gươm. Ảnh: Cắt từ video.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng người bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Hà Nội.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài bị "hét giá" khi mua bánh cam ở hồ Gươm. Năm 2024, một người bán hàng rong từng bị cơ quan chức năng xử phạt 150.000 đồng vì có hành vi thu 100.000 đồng cho 4 chiếc bánh rán bán cho du khách nước ngoài. Người này bị yêu cầu cam kết không tiếp tục bán hàng rong trái quy định.

Bánh cam là món ăn vặt quen thuộc của người Việt, được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đưa vào danh sách 100 món bánh rán tráng miệng ngon nhất thế giới năm 2025. Món bánh được làm từ bột gạo nếp, bên trong là nhân đậu xanh, bên ngoài phủ lớp vừng rồi chiên vàng. Tên gọi "bánh cam" xuất phát từ hình dáng tròn giống quả cam, không liên quan đến thành phần nguyên liệu.

Đây là một trong những món ăn đường phố phổ biến tại Việt Nam, dễ bắt gặp ở các khu chợ, hàng rong và quầy bánh ven đường với giá bán bình dân. Nhờ lớp vỏ giòn, nhân đậu xanh mềm và vị ngọt vừa phải, bánh cam cũng là món ăn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế ước đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này. Với kết quả trên, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) nhận định đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam được duy trì từ quý I và tiếp tục gia tăng trong 5 tháng đầu năm. "Điều này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới", đại diện UN Tourism cho hay.