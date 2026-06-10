Theo chân Jun Phạm tìm cảm hứng ở Singapore

Không vội “check-in” mọi điểm nổi tiếng, Jun Phạm dành thời gian khám phá thiên nhiên, khu phố di sản và những trải nghiệm đời thường để cảm nhận Singapore gần gũi, giàu cảm hứng.

Với nhiều du khách, Singapore gắn liền những tòa nhà hiện đại và nhịp sống sôi động. Tuy nhiên, hành trình của Jun Phạm lại bắt đầu từ Mandai - khu vực được xem là “lá phổi xanh” của đảo quốc.

Tìm lại nhịp sống chậm giữa thiên nhiên Mandai

Buổi sáng, nam ca sĩ dạo bộ trên Mandai Boardwalk - tuyến đường dài 3,3 km chạy dọc River Wonders và Singapore Zoo. Giữa không gian xanh mát nhìn ra hồ Upper Seletar Reservoir, anh tận hưởng những khoảnh khắc thư thái, tạm rời xa lịch trình bận rộn để hòa mình vào thiên nhiên.

Dạo bước giữa thiên nhiên tại Mandai, Jun Phạm khám phá một khía cạnh khác của Singapore.

Điểm dừng chân tiếp theo là Rainforest Wild Adventure West (tên gọi mới của Rainforest Wild Asia) - công viên động vật hoang dã theo mô hình phiêu lưu đầu tiên tại châu Á. Những cung đường lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới cùng trải nghiệm tương tác trong môi trường mở mang đến cảm giác khám phá chân thực. Nơi đây hiện là mái nhà của 58 loài động vật sống trong điều kiện bán tự nhiên, cho phép du khách tiếp cận thế giới hoang dã theo cách gần gũi hơn.

Qua những trải nghiệm tại Mandai, Jun Phạm khám phá một Singapore rất khác, xanh hơn, chậm rãi hơn và cho thấy cách thành phố này cân bằng giữa phát triển hiện đại với bảo tồn thiên nhiên.

Khám phá thế giới hoang dã khi thành phố lên đèn

Khi màn đêm buông xuống, Jun Phạm tiếp tục hành trình tại Night Safari - một trong những trải nghiệm đặc trưng của Singapore. Khác với những khu bảo tồn quen thuộc, nơi đây mở ra một thế giới hoang dã đầy sống động khi các loài động vật bắt đầu hoạt động mạnh nhất trong ngày.

Trên các tuyến tham quan và hành trình Safari Tram Adventure, nam ca sĩ có cơ hội quan sát nhiều loài động vật trong không gian gần gũi với tự nhiên. Khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng nhất là trải nghiệm cho tê giác Ấn Độ ăn trong không gian riêng tư, mang đến cảm giác kết nối đặc biệt với thế giới hoang dã.

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ với lợn vòi Mã Lai, sư tử và nhiều loài động vật về đêm khác cũng góp phần tạo nên buổi tối đáng nhớ. Từ những bước dạo bộ giữa thiên nhiên ban ngày đến hành trình khám phá khi thành phố lên đèn, Mandai mang đến anh góc nhìn khác về Singapore, nơi thiên nhiên và cuộc sống hiện đại cùng tồn tại hài hòa.

“Hãy dành trọn một ngày ở Mandai để khám phá các trải nghiệm thiên nhiên khác nhau, từ những cung đường xanh mát, yên bình vào ban ngày đến thế giới động vật hoang dã đầy sống động tại Night Safari khi màn đêm buông xuống”, Jun Phạm chia sẻ.

Những khu phố kể câu chuyện văn hóa Singapore

Rời Mandai, Jun Phạm dành thời gian khám phá những khu phố di sản để cảm nhận nhịp sống đời thường của Singapore. Thay vì các công trình biểu tượng quen thuộc, hành trình lần này đưa nam ca sĩ đến gần hơn với văn hóa địa phương qua kiến trúc, ẩm thực và những góc phố mang đậm dấu ấn lịch sử.

Những món ăn Jun Phạm đã nếm thử tại khu hawker trong Chinatown.

Tại Chinatown, những dãy shophouse nhiều màu sắc, các trung tâm hawker nhộn nhịp và dòng người tấp nập tạo nên bầu không khí vừa hoài cổ, vừa sôi động. Jun Phạm dành thời gian khám phá Chinatown Complex Food Centre, thưởng thức các món ăn địa phương và cảm nhận nét đặc trưng của văn hóa hawker - một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người Singapore.

Tranh tường ở Chinatown.

Nếu Chinatown đại diện cho sự nhộn nhịp, Tiong Bahru lại mang đến một nhịp sống chậm rãi hơn. Khu dân cư lâu đời này gây ấn tượng với kiến trúc Art Deco đặc trưng, những con phố yên tĩnh cùng các hiệu sách, cửa hàng thiết kế và quán cà phê nằm xen giữa nhiều công trình di sản. Trong một buổi chiều thong thả, anh ghé Tiong Bahru Bakery, tận hưởng không khí thư giãn và quan sát nhịp sống địa phương trôi qua chậm rãi.

Jun Phạm thưởng thức bữa cà phê chiều tại Tiong Bahru Bakery.

Hành trình tiếp tục tại Katong - Joo Chiat - khu phố nổi tiếng với những dãy shophouse Peranakan rực rỡ sắc màu. Xen giữa các công trình được bảo tồn là những quán cà phê, tiệm bánh thủ công và cửa hàng mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Với Jun Phạm, đây là nơi phản ánh rõ nét sự giao thoa văn hóa và tinh thần sáng tạo đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Singapore.

Katong - Joo Chiat với những dãy shophouse rực rỡ sắc màu.

Không chạy theo lịch trình dày đặc hay danh sách điểm đến phải ghé thăm, nam ca sĩ lựa chọn khám phá Singapore bằng những bước chân ngẫu hứng. Từ một quầy ăn đông khách trong khu hawker, quán cà phê nhỏ giữa Tiong Bahru đến những góc phố đầy màu sắc tại Katong - Joo Chiat, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ và góc nhìn gần gũi hơn về đảo quốc.

Jun Phạm chia sẻ: “Hãy dành thời gian đi bộ nhiều hơn và đừng quá vội vàng. Đôi khi, những trải nghiệm đáng nhớ nhất lại đến từ quán cà phê tình cờ bắt gặp hay một góc phố không nằm trong kế hoạch ban đầu”.