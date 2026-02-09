Ghé chùa cầu an giữa không gian đa văn hóa tại Singapore dịp Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và đa văn hóa của Singapore, những ngôi chùa cổ kính vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.

Trong không gian hương khói trầm mặc, những nghi thức đầu năm nơi đất khách gợi nhắc về truyền thống Á Đông chung, đồng thời mở ra một cách đón năm mới nhẹ nhàng, sâu lắng giữa lòng Singapore hiện đại.

Chùa Răng Phật giữa lòng khu phố Chinatown

Tọa lạc ngay trung tâm khu Chinatown sôi động, Chùa Răng Phật (Buddha Tooth Relic Temple) là một trong những địa điểm tâm linh được người dân Singapore và du khách tìm đến nhiều nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với du khách Việt, cảm giác bước qua cổng chùa, hòa mình vào dòng người thắp nhang, dâng lễ, cầu bình an mang lại sự quen thuộc như đang ở một ngôi chùa lớn tại Việt Nam những ngày đầu xuân.

Chùa Răng Phật tại Singapore. Ảnh: VisitSingapore.

Ngôi chùa 5 tầng này được xây dựng vào năm 2007, nổi bật với kiến trúc Phật giáo Trung Hoa theo phong cách đời Đường. Tổng thể công trình lấy cảm hứng từ đồ hình Mạn đà la - biểu tượng vũ trụ trong Phật giáo - do Đại lão Hòa thượng Shi Fa Zhao khởi xướng và thiết kế cùng các cố vấn quốc tế. Sắc đỏ, vàng chủ đạo cùng những chi tiết chạm khắc tinh xảo khiến chùa vừa uy nghi, vừa gần gũi.

Điểm đặc biệt nhất của chùa là Xá lợi Răng Phật - bảo vật linh thiêng mà các Phật tử tin rằng là răng nanh bên trái của Đức Phật, hiện được an vị trong một bảo tháp vàng nặng hơn 3,5 tấn tại Linh Quang Bảo Điện ở tầng 4. Dù chỉ các nhà sư mới được tiếp cận bảo tháp, khu vực chiêm bái dành cho công chúng vẫn đủ để du khách cảm nhận sự trang nghiêm, tĩnh tại. Dịp Tết, không gian chùa càng trở nên ấm cúng với các nghi thức cầu an, tụng kinh đầu năm, mang đến cho du khách một khởi đầu năm mới đầy an yên giữa lòng Singapore.

Dấu ấn lịch sử và niềm tin của người Hoa nhập cư

Khác với vẻ uy nghi của Chùa Răng Phật, Chùa Thian Hock Keng (Thiên Phúc Cung) lại mang dáng dấp cổ kính, trầm mặc của một di tích lịch sử lâu đời. Được xây dựng từ năm 1839 với sự đóng góp của cộng đồng người Phúc Kiến, trong đó có thương gia nổi tiếng Tan Tock Seng, đây là một trong những ngôi chùa Trung Hoa cổ nhất Singapore và đã được xếp hạng di tích quốc gia.

Chùa Thian Hock Keng là một trong những ngôi chùa Trung Hoa cổ nhất Singapore. Ảnh: VisitSingapore.

Chùa thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (Mazu) - vị nữ thần bảo hộ biển cả. Với những người Hoa nhập cư thuở xưa, Thian Hock Keng là nơi họ đến tạ ơn sau hành trình vượt Biển Đông đầy sóng gió để đặt chân an toàn lên vùng đất mới. Chính vì vậy, không gian chùa luôn mang đậm tinh thần tri ân và cầu chúc bình an.

Về kiến trúc, chùa gây ấn tượng mạnh với du khách bởi phong cách truyền thống miền Nam Trung Quốc. Những chi tiết rồng, phượng, tượng thần được chạm trổ tỉ mỉ, kết hợp kỹ thuật khảm sành sứ Phúc Kiến nhiều màu sắc trên mái ngói. Điều đặc biệt là toàn bộ công trình được lắp ghép thủ công bằng đá, gỗ, ngói mà không sử dụng bất kỳ chiếc đinh thép nào - một minh chứng cho trình độ xây dựng tinh xảo của người xưa.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, người dân Singapore thường đến chùa Thian Hock Keng để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình. Không khí nơi đây gợi nhớ đến những ngôi miếu Bà ở miền Tây hay chùa cổ ở Hội An, khiến du khách Việt dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong niềm tin và văn hóa tâm linh.

Khoảng lặng thanh tịnh giữa đô thị hiện đại

Nếu muốn tìm một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của trung tâm thành phố trong những ngày đầu năm, tu viện Lian Shan Shuang Lin (Liên Sơn Song Lâm) là lựa chọn lý tưởng. Tọa lạc tại khu Toa Payoh, tu viện được hoàn thành vào năm 1908 và là một trong những công trình Phật giáo cổ kính, linh thiêng bậc nhất Singapore.

Tu viện Lian Shan Shuang Lin tại khu Toa Payoh. Ảnh: wanderlog.

Không chỉ mang giá trị tâm linh, Liên Sơn Song Lâm còn là công trình tưởng niệm quốc gia, thu hút du khách bởi kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Tu viện được thiết kế theo hình chữ nhật, phía trước là hồ bán nguyệt với chín con rồng phun nước - biểu tượng cho cát tường, thịnh vượng. Các điện thờ mang phong cách chùa Trung Hoa truyền thống, mái gỗ cong mềm mại, không gian thoáng đãng, tạo cảm giác thư thái ngay từ khi đặt chân vào.

Giữa một Singapore hiện đại với những tòa nhà chọc trời, Liên Sơn Song Lâm như một khoảng lặng quý giá, nhắc nhở du khách rằng hành trình du xuân không chỉ là khám phá cảnh đẹp, mà còn là dịp để lắng lại, tìm sự cân bằng cho tâm hồn trong năm mới.

Từ những ngôi chùa nổi tiếng giữa khu phố Chinatown đến tu viện cổ kính nép mình trong khu dân cư, hành trình khám phá chùa Singapore dịp Tết Nguyên Đán mang đến cho du khách Việt Nam cảm giác vừa mới mẻ, vừa thân quen. Đó là sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Á Đông chung và bản sắc riêng của Đảo quốc, nơi tín ngưỡng vẫn được gìn giữ bền bỉ giữa nhịp sống hiện đại. Với nhiều người, đây chính là cách khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, an yên và đầy ý nghĩa nơi đất khách.