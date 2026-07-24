Huế chào đón 2 mẹ con đi bộ 750 km từ Hà Nội sau 54 ngày

Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trao quà, chúc mừng Hà Phương cùng con trai sau khi hai mẹ con hoàn thành hành trình đi bộ 750 km từ Hà Nội.

Đại diện Sở Du lịch Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chào đón hai mẹ con Hà Phương tại cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế, sáng 24/7. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Sau 54 ngày, Hà Phương (39 tuổi) cùng con trai Hà Khoa (13 tuổi) đến Huế sáng 24/7, khép lại hành trình đi bộ 750 km từ Hà Nội. Hai mẹ con được Sở Du lịch TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chào đón tại cổng Ngọ Môn (Đại nội Huế). Đại diện hai đơn vị trao tặng quà lưu niệm, chúc hai mẹ con có thêm nhiều trải nghiệm khi khám phá di sản, văn hóa, con người và ẩm thực Cố đô.

Tại đây, Hà Phương và con trai tận mắt xem lễ đổi gác - nghi thức quân sự triều Nguyễn được tái hiện vào 8h30 hàng ngày tại cổng Ngọ Môn. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm dành cho du khách khi tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế, tái hiện hình ảnh đội lính canh làm nhiệm vụ dưới triều Nguyễn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Hà Phương cho biết hai mẹ con xúc động trước sự đón tiếp của Sở Du lịch TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

"Hành trình đi bộ đến Huế vốn đã là một kỷ niệm đẹp, nhưng sự yêu thương và những tình cảm mọi người dành cho chúng tôi khiến chặng đường ấy trở nên ấm áp và đáng nhớ hơn rất nhiều", chị nói, cho biết những tình cảm Huế dành cho hai mẹ con sẽ là kỷ niệm đẹp mà chị luôn trân trọng.

Hai mẹ con theo dõi lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế, sáng 24/7. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Hà Phương, giáo viên giáo dục đặc biệt tại Hà Nội, cùng con trai khởi hành từ ngày 1/6 với mục tiêu đi bộ từ Hà Nội đến Huế. Trên hành trình dài khoảng 750 km, hai mẹ con đi qua nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, kết hợp tham quan các di tích lịch sử, văn hóa.

Theo chị, chuyến đi là cơ hội để con được trải nghiệm thực tế, tìm hiểu thiên nhiên, lịch sử và gặp gỡ những con người trên dọc hành trình.

Sau hơn 50 ngày, hai mẹ con đã đặt chân đến Huế, dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại hình ảnh, video và những câu chuyện trong chuyến đi để lưu giữ làm kỷ niệm trước khi chuẩn bị cho những hành trình mới. Mục tiêu tiếp theo của họ là chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

"Mỗi chuyến đi đều có hình thức khác nhau, nhưng mục tiêu thì luôn giống nhau, được cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, khám phá đất nước và lưu lại những ký ức đẹp trong tuổi thơ của con", người mẹ nói.

Chị cho biết nhiều năm sau, điều hai mẹ con nhớ nhất sẽ không phải đã đi được bao xa, mà là cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi 13 của con trai theo một cách thật đặc biệt.

Hà Phương và con trai trải qua 54 ngày đi bộ từ Hà Nội vào Huế. Ảnh: Hà Phương.