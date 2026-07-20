Mẹ cùng con 13 tuổi đi bộ 750 km từ Hà Nội vào Huế

Sau 48 ngày, chị Hà Phương cùng con trai đã vượt hơn 700 km đi bộ từ Hà Nội đến Quảng Trị, chỉ còn khoảng 5 ngày trước khi cán đích Huế.

Bé Khoai đứng trước sơ đồ cấu trúc địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị, ngày 18/7.

Ngày 18/7, ngày thứ 48 trong hành trình đi bộ từ Hà Nội vào Huế, Hà Phương cùng con trai dừng chân tại địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị). Sau hơn 700 km, hai mẹ con chỉ còn khoảng 5 ngày nữa sẽ cán đích nếu thời tiết thuận lợi.

Đứng trước công trình từng là nơi sinh sống và tránh bom của hàng trăm người dân Quảng Trị, người mẹ 38 tuổi nói chuyến đi chưa bao giờ chỉ nhằm chinh phục một quãng đường.

"Mục tiêu lớn hơn là để con được học từ thiên nhiên, lịch sử và những con người gặp trên mỗi chặng đường", chị nói với Tri Thức - Znews.

Hai mẹ con bé Khoai khám phá địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị, ngày 18/7.

Từ lời đề nghị của con trai

Hà Phương là giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, sống tại Hà Nội. Con trai chị, Hà Khoa (tên ở nhà là Khoai), 13 tuổi, là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Xuân. Cả hai đều yêu thích các hoạt động ngoài trời và những chuyến đi trải nghiệm.

Ý tưởng cho hành trình bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, sau chuyến trekking Fansipan chị tặng con nhân dịp sinh nhật. Kết thúc chuyến đi, chính Khoai là người mở lời: "Mẹ ơi, hè năm sau mình đi bộ nhé".

Đề nghị của con ban đầu khiến chị bất ngờ. Nhưng càng suy nghĩ, người mẹ càng tin đây sẽ là cơ hội để cả hai cùng trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành, thay vì chỉ có thêm một chuyến du lịch.

Hà Phương cùng con trai khởi hành từ Hà Nội hồi đầu tháng 6.

Trước khi lên đường, chị dành nhiều thời gian cân nhắc về sức khỏe của con, điều kiện thời tiết, cung đường, khả năng chịu đựng cũng như các phương án dự phòng nếu xảy ra sự cố. Với chị, an toàn luôn là ưu tiên cao nhất.

Hai mẹ con khởi hành từ Hà Nội vào ngày 1/6, dự kiến hoàn thành hành trình trong 45-50 ngày. Tuy nhiên, những đợt mưa bão liên tiếp ở miền Trung khiến kế hoạch nhiều lần phải điều chỉnh, kéo dài lên khoảng 55 ngày. Đến nay, họ đã đi hơn 700 km trong tổng hành trình hơn 750 km.

Suốt gần 2 tháng qua, mỗi ngày của Hà Phương và con trai thường bắt đầu từ khoảng 4h. Sau khi chuẩn bị hành lý, họ lên đường khi thời tiết còn mát, đi trung bình 20-25 km mỗi ngày. Quãng đường được chia thành nhiều chặng nhỏ để ăn sáng, bổ sung nước, tránh nắng và nghỉ trưa trước khi tiếp tục.

Chi phí mỗi ngày khoảng 1,5-2 triệu đồng, gồm tiền thuê phòng nghỉ trưa và nghỉ tối (thường là hai địa điểm khác nhau) cùng khoản ăn uống, di chuyển phát sinh khi cần.

Hai mẹ con cũng không có giáo án tập luyện riêng cho chuyến đi. Tuy nhiên, nhiều chuyến trekking, leo núi trước đó, đặc biệt là hành trình xuyên Việt bằng xe đạp năm ngoái, đã giúp cả hai tích lũy đủ thể lực, kinh nghiệm và tâm lý.

Thông thường, họ đi liên tục 3 ngày rồi nghỉ một ngày để hồi phục, giặt quần áo, kiểm tra sức khỏe và khám phá địa phương. Dù vậy, lịch nghỉ không cố định mà luôn được điều chỉnh linh hoạt theo thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Hà Phương và Khoai check-in chùa Tam Chúc, di sản Tràng An (Ninh Bình), Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa).

Những bài học không có trong sách vở

Ngay từ đầu, Hà Phương xác định đây là hành trình khám phá Việt Nam nên dọc đường hai mẹ con đều dành thời gian ghé thăm các địa danh lịch sử, văn hóa.

Họ tìm hiểu, tham quan Hoàng thành Thăng Long, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Thành Nhà Hồ, Khu di tích Kim Liên - quê Bác, Hoành Sơn Quan và mới đây là địa đạo Vịnh Mốc. Theo chị, mỗi điểm dừng đều mang đến cho con trai những bài học mà sách vở khó có thể thay thế.

Nếu các di tích giúp Khoai hiểu thêm về lịch sử, thì những con người gặp trên đường để lại trong người mẹ nhiều cảm xúc hơn cả. Có người mời họ một bữa cơm, có người gửi nước uống, có người hỗ trợ chỗ nghỉ, cũng có người chỉ dừng xe lại để động viên.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở thời tiết, những cung đường dài hay việc tìm chỗ nghỉ trên các đoạn vắng, mà còn là duy trì thể lực ổn định suốt gần hai tháng. Có thời điểm, hai mẹ con phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch, rút ngắn quãng đường hoặc nghỉ sớm hơn dự kiến.

"Mục tiêu của chuyến đi không phải là cố gắng hoàn thành bằng mọi giá, mà là biết đưa ra lựa chọn phù hợp trong từng hoàn cảnh", chị nói.

Hai mẹ con Hà Phương đến Hà Tĩnh đúng dịp nắng mưa thất thường đầu tháng 7.

Điều khiến Hà Phương xúc động nhất là sự thay đổi của con trai. Ở nhà, Khoai vẫn là cậu út quen được mọi người nhường nhịn, thích chơi game, có hôm ngủ đến trưa và chưa quá để ý đến cảm xúc của người khác.

Nhưng trên hành trình này, cậu bé biết chủ động xách đồ, quan sát xem mẹ có mệt không, chia sẻ công việc, nhường nhịn và quan tâm tới mọi người xung quanh. Mỗi khi thấy mẹ mệt, Khoai lại động viên: "Mẹ cố lên, còn vài cây số nữa thôi".

"Tôi không mong con trở thành người giỏi nhất hay mạnh mẽ nhất. Điều tôi mong là con biết kiên trì với lựa chọn của mình, biết chịu trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống", chị nói.

Hai mẹ con trải nghiệm làm muối, ngắm vườn sen ở Hà Tĩnh.

Sau khi đến Huế, Hà Phương và con trai sẽ nghỉ ngơi, sắp xếp lại hình ảnh, video và những câu chuyện trên đường để lưu giữ như một kỷ niệm trước khi chuẩn bị cho các hành trình mới. Mục tiêu tiếp theo của họ là chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

"Mỗi chuyến đi đều có hình thức khác nhau, nhưng mục tiêu thì luôn giống nhau, được cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, khám phá đất nước và lưu lại những ký ức đẹp trong tuổi thơ của con", người mẹ nói.

Hà Phương tâm sự nhiều năm sau, điều hai mẹ con nhớ nhất sẽ không phải là đã đi được bao xa, mà là đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi 13 của Khoai bằng một cách thật đặc biệt.