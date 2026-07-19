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Du lịch

Phạt 50 triệu đồng 2 du khách bẻ 10,5 kg san hô ở biển Nha Trang

  • Chủ nhật, 19/7/2026 17:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai du khách đến từ Đồng Nai bị phạt tổng cộng 50 triệu đồng vì bẻ khoảng 10,5 kg san hô tại vùng biển Hòn Chồng - Đặng Tất để mang về làm kỷ niệm.

Ngày 19/7, UBND phường Bắc Nha Trang ban hành quyết định xử phạt ông V.V.B. và ông V.V.Y., cùng trú tại phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mỗi người bị phạt 25 triệu đồng.

Theo xác minh, hai người nằm trong nhóm 10 du khách đến Nha Trang và lưu trú tại một khách sạn trên đường Bắc Sơn. Chiều 18/7, trong lúc tắm biển tại khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất, hai nam du khách 50 và 62 tuổi đã bẻ san hô mang về làm đồ lưu niệm. Hành vi này bị người dân phát hiện và phản ánh.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai du khách cho biết không biết khu vực này thuộc vùng được bảo vệ.

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Hình ảnh nhóm du khách mang san hô tại biển Hòn Chồng về. Ảnh: BQL vịnh Nha Trang.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang xác định số san hô bị bẻ nặng khoảng 10,5 kg, thuộc loài san hô sừng Acropora. Đây là nhóm san hô đá tạo rạn, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển.

Hai du khách bị xử phạt về hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc nhóm II trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục II Công ước CITES. Ngoài nộp phạt, họ phải giao nộp số san hô để thả trở lại môi trường sống.

Trước đó, tối 18/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm du khách bẻ san hô sau khi tắm biển tại Hòn Chồng. Một số người cầm các mảnh san hô trên tay, số khác cho vào túi ni lông mang đi. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận và khiến dư luận bức xúc.

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Khách vô tư bẻ san hô ở Hòn Chồng (Nha Trang)

Dù khu vực ven biển Hòn Chồng đã cắm biển nghiêm cấm xâm hại san hô, một nhóm du khách vẫn bẻ san hô, cho vào túi ni lông mang đi.

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Quỳnh Trang

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