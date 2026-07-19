Quán cà phê thứ 2 của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng vừa khai trương quán Cà Phê Cà Pháo chi nhánh 2 tại phường Xuân Hòa (TP.HCM). Lượng khách đến đông nghẹt trong ngày đầu mở cửa.

Chi nhánh mới nằm tại ngã 3 sầm uất ở phường Xuân Hòa (TP.HCM).

Trong 3 ngày 18-19-20/7, Đàm Vĩnh Hưng khai trương chi nhánh 2 của quán Cà Phê Cà Pháo trên đường Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngày khai trương 18/7, nam ca sĩ tạm gác công việc để trực tiếp đón khách, chụp hình lưu niệm, tặng quà và hát phục vụ khán giả.

Chi nhánh mới vẫn lấy tone xanh lá làm chủ đạo, thiết kế theo phong cách Indochine, gợi cảm giác hoài niệm bằng những vật dụng từ những thập niên trước, bàn ghế gỗ, nền lát gạch hoa và ảnh treo tường về TP.HCM xưa.

Nam ca sĩ đã đầu tư số tiền đáng kể cho việc thuê mặt bằng, bố trí nhiều chỗ ngồi có tầm nhìn hướng ra tuyến đường lớn. Không gian chi nhánh lần này gồm 2 tầng, mở rộng đáng kể so với chi nhánh đầu tiên.

Không gian bên trong chi nhánh mới.

Toàn bộ nội - ngoại thất đều tuân theo sở thích cá nhân của nam ca sĩ. Đây cũng là nơi anh sẽ có mặt thường xuyên để giao lưu và tri ân những khán giả đã đồng hành trong hành trình âm nhạc lẫn kinh doanh F&B.

Thực đơn bao gồm cà phê, trà trái cây, nước ép và các món uống tuổi thơ được pha chế theo công thức độc quyền. Nổi bật là cà phê kem dẻo, cà phê cốt dừa, cóc mát đác thơm, đác me đậu phộng... Kèm theo một số loại bánh nhâm nhi như tart trứng, croissant kem lài lạnh, danish thịt và trứng muối... Giá dao động 50.000-75.000 đồng/món.

Trên Google và các nền tảng mạng xã hội, nhiều vị khách để lại đánh giá tốt về chỗ ngồi thoáng rộng, đội ngũ nhân viên niềm nở và đồ uống pha chế vừa vị.

Lượng khách đến đông kín vào ngày mở bán đầu tiên 18/7.

Trước đó, tháng 2/2026, Đàm Vĩnh Hưng mở chi nhánh đầu tiên của Cà Phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) sau khi bán căn biệt thự 500 m2 hồi cuối tháng 12/2025. Dự án này được nam ca sĩ ấp ủ từ lâu.

Trong thời gian hoạt động, quán đón lượng khách đông đúc. Thậm chí có thời điểm phải tạm đóng cửa 6 ngày để điều chỉnh, chuẩn bị nguyên liệu cho đồ uống, nhân sự phục vụ và hoàn thiện các hạng mục trong bối cảnh quá tải.

Không riêng Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lấn sân sang lĩnh vực F&B và xây dựng được mô hình kinh doanh ổn định nhờ thương hiệu cá nhân kết hợp với chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như Tăng Thanh Hà với 3 chi nhánh The Crab Shack, Trường Giang với hệ thống cơm quê Mười Khó, Lê Khánh với chuỗi Ốc Khánh, vợ chồng Diễm My 9x với Aiii House Saigon...

Tuy nhiên, không ít trường hợp phải đóng cửa sau một thời gian do những biến động của thị trường. Gần nhất, ngày 22/3, MC, diễn viên Cát Tường thông báo ngừng hoạt động quán cà phê tại phường Gò Vấp (TP.HCM). Ngoài ra, Sik Dak Fook Coffee & Tea (phường Chợ Lớn) của Ninh Dương Lan Ngọc hay Ưng Hoàng Phúc Coffee (xã Bình Hưng) của Ưng Hoàng Phúc cũng không thể trụ vững.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng (quê ở Quảng Nam). Năm 1998, anh đoạt giải 4 Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh ghi dấu với các album như Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007), Thanh xuân không phải để khóc (2025)... Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.