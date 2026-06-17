Vịt 'linh vật' World Cup bất đắc dĩ dự đoán Mexico thắng Hàn Quốc

Vịt Merlin mặc áo đấu của tuyển Mexico cùng đôi tất thiết kế riêng đang trở thành hiện tượng tại World Cup. Con vật dự đoán tuyển Mexico thắng Hàn Quốc trong trận đấu ngày 18/6.

Vịt Merlin mặc áo đấu tuyển Mexico, đứng cạnh một quả bóng ở Mexico City ngày 16/6.

Danh tiếng của con vịt tên Merlin, 2 tuổi, bùng nổ sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi ở trận khai mạc World Cup 2026 vào tuần trước. Khi hàng nghìn cổ động viên đổ ra đại lộ Reforma, một trong những tuyến phố nhộn nhịp nhất thủ đô Mexico City để ăn mừng chiến thắng, con vịt mặc áo đội tuyển bất ngờ xuất hiện giữa đám đông.

Nhiều người dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Merlin lạch bạch giữa dòng người hâm mộ. Các đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn và khiến nhiều người đề xuất con vịt trở thành linh vật chính thức của Mexico tại World Cup.

"Chúng tôi tôn trọng kỳ nhông axolotl, linh vật của Mexico City, cũng như báo đốm jaguar linh vật của FIFA. Thành thật mà nói, chúng tôi không muốn gây tranh cãi khi mọi người gọi Merlin là linh vật của World Cup", Karla Gomez, chủ nhân của Merlin, nói với Reuters.

Karla thường cùng con trai Christian và vịt Merlin bán đồ uống trên các tuyến phố ở Mexico City. Ngày Merlin trở thành hiện tượng mạng cũng bắt đầu như bao ngày làm việc bình thường khác. Gia đình không hề nhận ra mình đang thu hút sự chú ý của đám đông, hoàn toàn bất ngờ khi hình ảnh con vịt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Karla Gomez và con trai Christian chụp ảnh cùng vịt Merlin ở Mexico City ngày 16/6.

Kể từ khi trở thành hiện tượng mạng, Merlin thường xuyên được người hâm mộ nhận ra trên đường phố. Nhiều người dừng lại để chụp ảnh lưu niệm cùng con vịt. Nó cũng thường xuất hiện tại các đài phun nước công cộng để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

"Tôi là mẹ của Merlin và giờ thực sự xem mình như vậy. Tất cả là một bất ngờ lớn đối với gia đình. Việc Merlin được xem là linh vật không chính thức của World Cup khiến chúng tôi rất vui, đặc biệt khi mọi người dành nhiều tình cảm cho nó", người phụ nữ cho hay.

Nuôi những con vịt nổi tiếng gần như đã trở thành một phần truyền thống của gia đình Karla. Trước Merlin là Bruna và Waffle, hai con vịt từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Trong đó, Waffle là gương mặt quen thuộc tại khu phố cổ Centro Histórico ở Mexico City khi thường xuyên theo gia đình đi làm vào mỗi cuối tuần.

Tuy nhiên, Waffle sau đó chết do bị đầu độc khiến cả gia đình suy sụp. Biết con trai Karla rất đau buồn sau mất mát này, một khách hàng đã tặng gia đình vịt Merlin. Kể từ đó, Merlin dần trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong công việc kinh doanh của họ. Mỗi cuối tuần, con vật lại theo chủ đến quầy bán nước trái cây và nước ngọt ở trung tâm thủ đô Mexico.

Người dân tập trung xung quanh vịt Merlin ở Mexico City ngày 16/6.

Để Merlin thích nghi với môi trường đô thị đông đúc, Karla dành nhiều tháng huấn luyện. Ban đầu, nó được dắt bằng dây để làm quen với đám đông, xe cộ và tiếng ồn trên đường phố. Theo thời gian, Merlin trở nên dạn dĩ hơn và có thể tự đi theo gia đình mà không cần dây dắt.

Con vịt được chăm sóc cẩn thận với chế độ ăn gồm thức ăn chuyên dụng cho thủy cầm, trái cây tươi và rau xanh. Mỗi tuần một lần, nó còn được thưởng thức món taco carnitas yêu thích.

Dù sống dạn dĩ gần con người, Merlin vẫn giữ được bản năng tự vệ. Khi gặp những con chó hoang tiến lại quá gần, nó sẵn sàng mổ để giữ khoảng cách. Theo chủ nhân, Merlin không hung dữ mà chỉ phản ứng để bảo vệ bản thân trong môi trường đường phố đông đúc.

Sự nổi tiếng của Merlin cũng kéo theo nhiều lời đề nghị mua lại, song gia đình đều từ chối. Họ xem con vịt là linh vật của công việc kinh doanh và là một thành viên trong gia đình.

Vịt Merlin dạo bước tại công viên Alameda Central, Mexico City, ngày 16/6.

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình đặc biệt, Merlin còn thử sức với vai trò dự đoán kết quả bóng đá, gợi nhớ đến Paul - bạch tuộc nổi tiếng từng gây sốt tại World Cup 2010. Karla cùng Merlin ngày 15/6 đã gặp gỡ đại diện FIFA để chụp ảnh và quay video quảng cáo.

Khi được đặt trước 2 lá cờ của Mexico và Hàn Quốc, Merlin đã chọn lá cờ Mexico. Gia đình hy vọng con vật sẽ tiếp tục mang lại may mắn cho nước chủ nhà.

Tuyển Mexico sẽ gặp Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo của bảng A vào ngày 18/6 trước khi đối đầu CH Czech vào ngày 24/6.

Vịt mặc áo tuyển Mexico thành hiện tượng mạng mùa World Cup Trong khi các cầu thủ tuyển Mexico ghi bàn mang về chiến thắng ở trận mở màn World Cup 2026, vịt Merlin 2 tuổi mặc áo đội tuyển quốc gia trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.