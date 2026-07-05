Quán cà phê ở TP.HCM chi 200 triệu để 'lột xác' mỗi 2 tháng

Đại diện đơn vị cho biết sẽ lên ý tưởng mới theo từng mùa hoặc các dịp lễ lớn. Đối với giai đoạn chưa có sự kiện, đội ngũ sẽ trang trí quán bằng số lượng hoa lớn, đủ chủng loại khác nhau gồm cẩm tú cầu, hoa sen, tulip... Sau mỗi lần thay concept, quán không tháo bỏ toàn bộ bối cảnh cũ. Nhiều họa tiết trang trí, tượng, khung gỗ, hoa giả và các đạo cụ còn sử dụng được sẽ được phân loại rồi cất vào kho. Những hạng mục này tiếp tục được kết hợp với vật liệu mới ở các concept sau. Cách làm giúp tiết kiệm chi phí và tận dụng tối đa những khoản đầu tư trước đó.