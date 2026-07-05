Quán cà phê ở TP.HCM chi 200 triệu để 'lột xác' mỗi 2 tháng

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Giữa dãy nhà phố tại khu dân cư An Sương (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), quán Hỉn Coffee nổi bật với mặt tiền đen mang phong cách châu Âu, cạnh bên là khu vườn ngập hoa. Không gian này đang trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu chụp ảnh.
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Công trình gồm ba tầng. Tầng một và tầng hai là khu vực phục vụ đồ uống. Mặt tiền với tông đen, được thiết kế với nhiều ô cửa vòm, cột trang trí và tượng điêu khắc theo phong cách cổ điển. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết cứ sau khoảng 2-3 tháng, quán lại thay đổi toàn bộ concept. Mỗi lần thực hiện mới tiêu tốn từ 100 đến 200 triệu đồng. Mức chi này dành cho việc thiết kế, thi công và bổ sung các hạng mục trang trí mới.
Khu vực mặt tiền, sảnh quán và concept "Xưởng chế tác" ở tầng 3 lấy cảm hứng từ kiến trúc đương đại Hy Lạp. Không gian bố trí nhiều tượng thạch cao, cột đá và các chi tiết cổ điển. Đây là nơi nhiều khách lựa chọn để chụp ảnh nhờ ánh sáng tự nhiên và bối cảnh khác biệt.
Ngay bên cạnh tòa nhà là khu vườn cẩm tú cầu với hơn 1.000 bông hoa. Các cụm hoa được sắp xếp xen kẽ cùng những căn nhà gỗ, hàng rào, tiểu cảnh và lối đi nhỏ.
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Thứ 7 (ngày 4/7) là ngày nghỉ hiếm hoi của Tuyết Nhung (sống ở phường Đông Hưng Thuận). Cô và bạn trai chuẩn bị trang phục, đến quán ngay từ lúc mở cửa để thuận tiện chụp ảnh. Nhung chọn chiếc đầm ôm màu be làm điểm nhấn tại bức tường cẩm tú cầu. "Tôi xem trên TikTok và biết quán khá đông vào cuối tuần. Nên tôi tranh thủ đến sớm để không phải chen lấn", Nhung cho hay.
Đại diện đơn vị cho biết sẽ lên ý tưởng mới theo từng mùa hoặc các dịp lễ lớn. Đối với giai đoạn chưa có sự kiện, đội ngũ sẽ trang trí quán bằng số lượng hoa lớn, đủ chủng loại khác nhau gồm cẩm tú cầu, hoa sen, tulip... Sau mỗi lần thay concept, quán không tháo bỏ toàn bộ bối cảnh cũ. Nhiều họa tiết trang trí, tượng, khung gỗ, hoa giả và các đạo cụ còn sử dụng được sẽ được phân loại rồi cất vào kho. Những hạng mục này tiếp tục được kết hợp với vật liệu mới ở các concept sau. Cách làm giúp tiết kiệm chi phí và tận dụng tối đa những khoản đầu tư trước đó.
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Ngoài không gian chụp ảnh, quán còn phát triển dịch vụ cho thuê trang phục. Khách có thể thuê váy công chúa, váy dạ hội hoặc trang phục mang phong cách châu Âu để phù hợp với từng bối cảnh. Nhiều nhóm khách lựa chọn gói chụp ảnh trọn vẹn ngay tại quán. Mức giá dao động 99.000-120.000 đồng/giờ/trang phục và 35.000-60.000 đồng/giờ đối với các loại phụ kiện.
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Theo đại diện quán, lượng khách tăng mạnh vào các dịp lễ. Đông nhất là mùa Giáng sinh và Tết. Những thời điểm này, quán thường kín chỗ từ sáng đến tối. Mỗi ca làm việc phải bố trí tới 11 nhân viên để phục vụ đồ uống, hỗ trợ khách thuê trang phục, hướng dẫn check-in và chăm sóc các khu vực trang trí. Nhiều khách đánh giá cao sự đầu tư của quán. Không gian được thay đổi liên tục. Mỗi lần trở lại đều mang đến cảm giác mới.
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Bên cạnh những lời khen về quy mô và không gian, chất lượng đồ uống và món ăn cũng nhận về không ít góp ý. Minh Hà (sống tại phường An Khánh) gọi nước, tranh thủ trang điểm trước khi vào concept chụp ảnh. Hà nhận xét thức uống chưa thực sự nổi bật. Đồ ăn ở mức cơ bản. "Mình đến chủ yếu để chụp ảnh. Không gian rất đẹp nhưng nếu đồ uống ngon hơn thì sẽ có lý do để quay lại nhiều lần", Hà chia sẻ.
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Thực tế, đây cũng là bài toán chung của nhiều quán cà phê theo đuổi mô hình check-in tại TP.HCM. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, không ít đơn vị sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để thay đổi concept theo mùa hoặc theo các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Cách làm này giúp thu hút khách mới và duy trì sức nóng trên các nền tảng số. Tuy nhiên, để giữ chân khách lâu dài, nhiều quán vẫn phải cân bằng giữa yếu tố hình ảnh và chất lượng sản phẩm.
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