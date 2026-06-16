Quán cà phê TP.HCM gây bức xúc vì mở nhạc đến 2h sáng xin lỗi

Trước chỉ trích về tình trạng tiếng ồn kéo dài đến rạng sáng, quán cà phê ở phường Sài Gòn xin lỗi khách hàng và cư dân sống xung quanh, đồng thời công bố các biện pháp khắc phục.

Sau nhiều ngày nhận phản ánh của cư dân về tình trạng tiếng nhạc lớn và khách tụ tập gây ồn vào đêm khuya, quán cà phê I. (phường Sài Gòn, TP.HCM) gửi lời xin lỗi, cam kết điều chỉnh hoạt động để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Trong thông báo đăng tối 16/6, đại diện quán gửi lời xin lỗi đến người dân sinh sống lân cận cũng như khách hàng vì những bất tiện phát sinh trong thời gian qua. Quán thừa nhận đã để xảy ra các vấn đề liên quan đến âm thanh và tiếng ồn, đồng thời cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh hoạt động nhằm cân bằng giữa việc kinh doanh và môi trường sống của cộng đồng.

"Quán sẽ giới hạn việc sử dụng âm thanh ở mức vừa phải trong không gian bên trong trước 22h mỗi ngày. Sau đó, toàn bộ hệ thống âm thanh có khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh sẽ được tắt", bài viết nêu rõ.

Cơ sở còn đính kèm số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh trực tiếp nếu tiếp tục phát sinh vấn đề.

Trước đó, vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi nhiều cư dân sống gần quán cà phê nói trên phản ánh tình trạng tiếng nhạc và tiếng khách trò chuyện kéo dài đến đêm khuya. Trao đổi với Tri Thức - Znews hôm 14/6, Ngọc Anh (đã đổi tên), cư dân sống sát quán, cho biết từ khi cơ sở này khai trương vào đầu tháng 5, tiếng ồn thường xuyên ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Theo phản ánh, quán hoạt động mô hình cà phê ban ngày và phục vụ rượu vang vào buổi tối. Nhiều thời điểm trong ngày, đặc biệt vào giờ nghỉ trưa và buổi tối, âm thanh từ loa cùng tiếng cười nói của khách được cho là gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cư dân. Ngọc Anh cho biết từng ghi lại video vào khoảng 2h sáng với âm thanh phát ra từ quán vẫn ở mức lớn.

Cô cho biết thêm nhiều người dân xung quanh đã nhiều lần góp ý trực tiếp với quán. Tuy nhiên, họ cho rằng tình trạng tiếng ồn chưa được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, có ý kiến phản ánh việc liên hệ góp ý gặp khó khăn và một số đánh giá tiêu cực trên nền tảng trực tuyến không còn hiển thị.

Trước những phản ánh này, phía quản lý quán từng cho biết đã áp dụng khung giờ hạn chế âm thanh, gồm khoảng nghỉ trưa và thời gian từ 22h30 đến sáng hôm sau. Nếu còn khách vào tối muộn, quán sẽ bố trí ngồi trong khu vực trong nhà để giảm tác động đến các hộ dân lân cận.

I. mới đi vào hoạt động khoảng một tháng nhưng nhanh chóng thu hút nhiều khách trẻ nhờ không gian biệt thự rộng, nhiều góc chụp ảnh và mô hình kết hợp cà phê với rượu vang.