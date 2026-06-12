Chưa đón khách đến bãi biển kín tiếng 'đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam

BQL cho biết chưa đón khách đến bãi biển Soi Sim thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long, nơi vừa lọt top bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 do Corona Beach 100 công bố.

Một góc biển Soi Sim. Ảnh: BQL vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Ngày 12/6, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã có thông báo về việc bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long, vừa được đưa vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 do tổ chức Corona Beach 100 công bố.

Theo Ban Quản lý (BQL), bãi tắm Soi Sim là điểm tham quan thuộc hành trình tuyến 2 trên vịnh Hạ Long và là một trong những hợp phần của dự án Khu bảo tồn động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim. Tuy nhiên, từ năm 2020, điểm đến này đã tạm dừng đón khách tham quan do dự án Khu bảo tồn động thực vật vịnh Hạ Long phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đơn vị cho biết đang phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý và điều kiện an toàn đối với dự án trên đảo Soi Sim, qua đó sớm đưa bãi tắm trở lại phục vụ khách du lịch.

BQL cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, chủ tàu, thuyền viên và hướng dẫn viên chủ động cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách về việc bãi tắm Soi Sim hiện vẫn tạm dừng đón khách; hướng dẫn khách lựa chọn các điểm tham quan khác trong hành trình VHL2 để đảm bảo quyền lợi. Tuyến tham quan VHL2 gồm các điểm: Cảng tàu du lịch - Thiên Cung - Đầu Gỗ - Đỉnh Hương - Gà Chọi - Sửng Sốt - Ti Tốp.

"Việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ sẽ giúp du khách hiểu đúng về tình trạng hiện nay của bãi tắm Soi Sim, cũng như góp phần lan tỏa giá trị của một điểm đến đang được kỳ vọng sớm trở lại để phục vụ du lịch trong thời gian tới", đại diện BQL nhấn mạnh.

Đảo Soi Sim nhìn từ trên cao. Ảnh: Corona.

Trước đó, tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026. Soi Sim là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Điểm đến nằm trên đảo Soi Sim thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long vẫn còn khá xa lạ với nhiều du khách bởi vị trí biệt lập và ít dịch vụ du lịch.

Đảo Soi Sim rộng khoảng 8,7 ha, cách cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km. Du khách muốn tới đây thường phải đi tàu theo tuyến tham quan số 2, mất khoảng 90 phút. Trong phần giới thiệu, Corona Beach 100 gọi Soi Sim là "viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long". Nhìn từ trên cao, bãi biển hiện ra như một dải cát cong mềm mại ôm lấy chân đảo, bao quanh là thảm thực vật xanh tốt.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại Soi Sim là leo lên đỉnh đảo qua hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên khung cảnh đặc trưng đã nhiều lần đưa vịnh Hạ Long vào các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.

Khác với nhiều bãi tắm nằm gần khu dân cư hoặc trung tâm du lịch, Soi Sim gần như không có hoạt động thương mại quy mô lớn. Nhờ đó, nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách quốc tế lựa chọn trong các hành trình khám phá vịnh Hạ Long.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.