Tăng 3 lần lượt tìm kiếm Hạ Long hè này

Du lịch biển tiếp tục chiếm ưu thế trong cao điểm hè 2026. Nhưng thay vì những kỳ nghỉ dài, du khách Việt đang ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, thuận tiện và dễ lên kế hoạch hơn.

Du thuyền trên vịnh Hạ Long, tháng 4. Ảnh: Việt Hà.

Dữ liệu mới công bố từ Traveloka cho thấy lượng tìm kiếm lưu trú nội địa trong giai đoạn tháng 4-5 tăng 46% so với giai đoạn tháng 1-2. Diễn biến này phản ánh nhu cầu du lịch trong nước tiếp tục tăng mạnh khi bước vào cao điểm hè.

Cùng với đó, cách người Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cũng đang thay đổi. Thay vì những hành trình dài ngày hoặc lịch trình phức tạp, nhiều du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn 2-4 ngày, dễ sắp xếp và phù hợp với quỹ thời gian nghỉ ngơi.

Du lịch ngắn ngày (micro-holiday), du lịch tại chỗ (staycation) và các chuyến đi gần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người Việt trong mùa hè năm nay. Du khách ưu tiên sự thuận tiện và khả năng linh hoạt trong lịch trình.

Những điểm đến chỉ cách nơi ở 1-3 giờ di chuyển như Vũng Tàu, Phan Thiết - Mũi Né (với khách từ TP.HCM), Hạ Long, Ninh Bình (với khách từ Hà Nội) hay Hội An, Huế (với khách từ Đà Nẵng) ghi nhận sức hút đáng kể.

Du khách check-in tại bãi biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong nhóm các địa phương được tìm kiếm nhiều nhất, Đà Nẵng tiếp tục duy trì sức hút. Các khu vực như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hội An đều ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tăng hơn 45%. Bên cạnh lợi thế về biển, thành phố còn hấp dẫn du khách nhờ sự đa dạng của các hoạt động nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và các sự kiện diễn ra xuyên suốt mùa hè.

Ở phía Bắc, Hạ Long nổi lên như một trong những điểm đến tăng trưởng mạnh nhất khi lượng tìm kiếm lưu trú tăng gần gấp 3 lần. Con số này cho thấy sức hút của những địa điểm vừa thuận tiện tiếp cận, vừa có khả năng đáp ứng nhiều trải nghiệm trong quỹ thời gian ngắn.

Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết và Vũng Tàu tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm nhờ kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa địa phương và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Phú Quốc cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực khi khả năng kết nối bằng đường hàng không ngày càng thuận lợi.

Du khách nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia của Traveloka, dữ liệu mùa hè 2026 cho thấy cách người Việt tiếp cận du lịch nội địa đang thay đổi. Những kỳ nghỉ biển đảo vẫn giữ được sức hấp dẫn, song ngày càng nhiều du khách xem các chuyến đi biển là trải nghiệm có thể thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ dành cho những dịp đặc biệt trong năm.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trong thói quen du lịch của người Việt. Thay vì ưu tiên đi xa hay kéo dài thời gian lưu trú, nhiều người lựa chọn những hành trình phù hợp hơn với quỹ thời gian, nhu cầu cá nhân và nhịp sống hiện đại, trong đó sự thuận tiện và chất lượng trải nghiệm trở thành các yếu tố được đặt lên hàng đầu.