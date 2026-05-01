Tăng 200% khách quan tâm Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc

Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức quan tâm của du khách tăng 200% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường du lịch nội địa sôi động trước cao điểm hè.

Khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại Cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo công bố của nền tảng du lịch Traveloka, các "Ngày đôi" (Double Day) đang trở thành yếu tố quan trọng định hình cách du khách trong khu vực lên kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch. Thay vì quyết định theo cảm hứng, người dùng ngày càng chủ động lựa chọn thời điểm đặt dịch vụ, đặc biệt vào các mốc ngày số đẹp, nhằm tối ưu chi phí và trải nghiệm.

Dữ liệu cho thấy cuối năm 2025, lưu lượng truy cập từ người dùng Việt Nam trên nền tảng tăng 49% trong các dịp này, phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi du lịch dần được tiếp cận như một quyết định mua sắm có tính toán.

Ông Alex Jung, Giám đốc Marketing của Traveloka, cho biết người dùng có xu hướng xây dựng kế hoạch du lịch xoay quanh các mốc thời gian này, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược tiếp cận phù hợp để đáp ứng nhu cầu.

Dữ liệu cũng ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt theo mùa. Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu du lịch tăng mạnh đối với các điểm đến Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc).

Ở thị trường nội địa, xu hướng du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp nổi lên rõ nét. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức độ quan tâm tăng trưởng lên tới 200% so với cùng kỳ năm trước, nhờ việc tận dụng các dịp "Ngày đôi" để nâng cấp trải nghiệm lưu trú.

Du khách chupj ảnh trước Đại nội Huế trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Quốc Anh.

Trong khi đó, đại diện Công ty du lịch Vietravel cho biết dự kiến phục vụ 17.800 lượt khách trong hai dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đơn vị này, hành vi lựa chọn tour của du khách Việt đang chuyển dịch theo hướng linh hoạt, đề cao trải nghiệm thực chất và gắn kết với đời sống bản địa. Thay vì chỉ tập trung vào các điểm đến nổi tiếng, nhiều người ưu tiên các hành trình cho phép tham gia hoạt động văn hóa, khám phá nghề truyền thống hoặc trải nghiệm thiên nhiên.

Trong dịp lễ, các tour nội địa ngắn ngày, đặc biệt là du lịch biển và nghỉ dưỡng, tiếp tục chiếm ưu thế. Doanh nghiệp cho biết đã phối hợp các đối tác vận chuyển, lưu trú và điểm đến để đảm bảo vận hành đồng bộ, giúp hành trình diễn ra ổn định trong giai đoạn cao điểm.

Song song với các tuyến văn hóa truyền thống, nhiều sản phẩm được thiết kế theo hướng tăng trải nghiệm. Một số hành trình nổi bật gồm tour Hà Nội - Sapa - Fansipan - bản Cát Cát, nơi du khách có thể tìm hiểu nghề dệt, nhuộm chàm của người H'Mông; hay các tour miền Trung kết hợp tham quan động Phong Nha, Cầu Vàng, Hội An.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo cũng được mở rộng, trong đó có các chương trình tại Phú Quốc với các điểm như Nam đảo, Hòn Thơm, thị trấn Hoàng Hôn, Grand World, hướng đến nhóm khách gia đình và cặp đôi.

Đối với thị trường quốc tế, các tour Đông Nam Á và Đông Bắc Á tiếp tục thu hút sự quan tâm, với các hành trình kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa như chợ nổi tại Thái Lan, mặc hanbok tại Hàn Quốc hay khám phá cảnh quan Quế Lâm (Trung Quốc).

Khách Việt khám phá Thượng Hải (Trung Quốc), Manila (Philippines) và Okinawa (Nhật Bản). Ảnh: Hồng Nhung, Linh Huỳnh, Khánh Giao.