Chấn chỉnh du lịch tự phát trên đảo Nam Du

UBND đặc khu Kiên Hải tiến hành chấn chỉnh các hạn chế tồn tại trên địa bàn, điển hình là các hoạt động du lịch tự phát, dịch vụ du lịch chưa đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.

Quần đảo Nam Du nhìn từ trên cao.

Ông Châu Hùng Kỳ, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải (An Giang), ban hành văn bản chấn chỉnh các tour tuyến, cơ sở kinh doanh và bè du lịch tự phát ở khu vực quần đảo Nam Du và Hòn Sơn.

Từ vụ du khách chơi dù bay lúc trời mưa mịt mù ở Nam Du, vượt tầm kiểm soát vào ngày 4/5, địa phương đã lập đoàn kiểm tra. Kết quả cho thấy nhiều cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách, trò chơi thể thao dưới nước chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, niêm yết giá và chất lượng phục vụ chưa tốt, còn tình trạng kinh doanh du lịch tự phát.

Phía các hướng dẫn viên hoạt động chưa đúng quy định, thông tin quảng bá du lịch thiếu chuẩn xác làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Để bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, UBND đặc khu Kiên Hải yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ các quy định pháp luật và không tổ chức hoạt động khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời bổ sung giấy phép kinh doanh và một số giấy chứng nhận các điều kiện khác.

Cơ sở kinh doanh ăn uống phải nâng cao chất lượng phục vụ bằng cách niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo hay ép giá. Khi ứng xử với khách du lịch cần giữ thái độ văn minh.

Du khách check-in tại quần đảo Nam Du vào tháng 4/2025.

Đối với các cơ sở kinh doanh thể thao dưới nước, phương tiện vận chuyển khách du lịch và bè du lịch phải trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và cứu hộ, chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Các cơ sở đã được yêu cầu tạm dừng hoặc dừng hoạt động phải nghiêm túc chấp hành.

Phòng Văn hóa - Xã hội có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, xây dựng mô hình Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ du lịch trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ du khách.

Công an đặc khu tăng cường kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn tại các cơ sở kinh doanh du lịch, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, quảng cáo cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện hoạt động, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh du lịch đặc khu.

Trạm Y tế đặc khu hướng dẫn các hàng quán hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải cũng đề nghị Đồn Biên phòng Nam Du và Hòn Sơn quản lý chặt các hoạt động phương tiện vận chuyển khách du lịch, hoạt động thể thao dưới nước để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý trường hợp vi phạm.

Quần đảo Nam Du là điểm du lịch biển được yêu thích ở khu vực miền Nam.

Trước đó, chiều ngày 4/5, MXH lan truyền đoạn video ghi lại cảnh dù bay vẫn kéo khách trong mưa gió mịt mù ở quần đảo Nam Du (đặc khu Kiên Hải). Sau một khoảng thời gian lơ lửng, dù bay cùng du khách hạ bờ. Chính quyền đặc khu Kiên Hải sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra về vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng chủ động đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại một số khu vực đặc trưng của tỉnh.

Đặc khu Kiên Hải (An Giang) hiện có hơn 138 cơ sở lưu trú với nhiều điểm vui chơi như Bãi Bàng, Hòn Mấu, Hai Bờ Đập, Ma Thiên Lãnh… Trong quý I năm nay, đặc khu đón 139.368 lượt khách. Năm 2025 cũng vượt bậc với hơn 555.000 lượt khách.

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