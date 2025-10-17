Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Khỉ trắng' trên núi Ma Thiên Lãnh thực chất là... chó nuôi

  • Thứ sáu, 17/10/2025 14:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin “4 con khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang) đã được cơ quan chức năng làm rõ, và xác định thực chất là… chó nuôi.

Ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kiểm tra, xác minh thông tin nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện tại Hòn Sơn.

Khi trang Ma Thien Lanh anh 1

Bẫy ảnh ghi nhận hình ảnh một cá thể được xác định là chó màu trắng vào ngày 17/10.

Trước đó, ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền thông tin “4 con khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang), thu hút nhiều chú ý. Chi cục Kiểm lâm đã vào cuộc kiểm tra, xác minh để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nếu đúng.

Ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương lắp đặt 3 camera bẫy ảnh tại khu vực được ghi nhận xuất hiện "4 con khỉ trắng" trước đó ở đỉnh Ông Rồng (tổ 1, ấp Bãi Bắc, đặc khu Kiên Hải). Đồng thời, cơ quan chức năng rải bột thạch cao quanh khu vực này để ghi dấu vết phục vụ nhận dạng loài.

Sáng 16/10, camera đã ghi lại được hình ảnh 2 cá thể động vật, được xác định là chó có lông trắng, do người dân nuôi.

Tiếp đó, tới sáng 17/10, thiết bị tiếp tục ghi hình thêm hai cá thể chó lông trắng tương tự tại vị trí đỉnh Ông Rồng.

Các cá thể được ghi nhận trên là chó nuôi của người dân trên đảo. Chưa phát hiện cá thể khỉ nào như thông tin lan truyền trước đó.

Khi trang Ma Thien Lanh anh 2

Hình ảnh từ bẫy ảnh cho thấy cá thể xuất hiện tại khu vực nghi vấn là chó, không phải “khỉ trắng” như đồn đoán.

Để tránh hiểu nhầm, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì giám sát, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi kết quả xác minh đến người dân và cơ quan, tổ chức tại Hòn Sơn.

Ngành kiểm lâm cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Nhật Huy/Tiền Phong

