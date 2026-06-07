Khu du lịch xây trái phép trên núi ở Phú Quốc bị tháo dỡ
Khu du lịch The Peak Phú Quốc bị cưỡng chế tháo dỡ sau thời gian dài vi phạm về xây dựng, đất đai và lấn chiếm đất rừng phòng hộ, sáng 3/6.
Cảnh đông nghịt tại Huế được Nguyễn Thu Thảo (18 tuổi) ghi lại vào tối 5/6. Cô cho biết rất hào hứng khi được có mặt tại sự kiện.
Khu du lịch The Peak Phú Quốc bị cưỡng chế tháo dỡ sau thời gian dài vi phạm về xây dựng, đất đai và lấn chiếm đất rừng phòng hộ, sáng 3/6.
Hai nhà sáng tạo nội dung người nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đoạn video họ mặc vest khi đi thuyền qua sông, cánh đồng lúa và núi đá vôi của Tam Cốc, Ninh Bình.
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